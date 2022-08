CDU-Chef Friedrich Merz hat sich im Urlaub in Bayern am Donnerstag das Schlüsselbein gebrochen und musste deswegen am Freitagmorgen operiert werden.

Das teilte ein Sprecher von Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Die Operation sei erfolgreich verlaufen und Merz sei bereits wieder auf dem Weg der Genesung. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Ein Schlüsselbeinbruch ist eine relativ häufig auftretende Verletzung. Bis zu 100.000 Menschen brechen sich jährlich das Schlüsselbein. (dpa, Tsp)