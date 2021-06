Unglück in Miami Beach: In dem US-Urlaubsparadies in Florida ist ein Hochhaus mit zwölf Stockwerken teilweise eingestürzt. Wie es zu der Katastrophe kam, ist bisher unklar.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken sind Trümmer eines Gebäudes zu sehen. Den Berichten zufolge ist noch nicht bekannt, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in dem Haus aufgehalten haben. Es ist aber zu befürchten, dass es Opfer gibt, zumal sich das Unglück gegen 1.20 Ortszeit ereignete.

Die örtliche Feuerwehr teilte auf Twitter mit, wegen eines "teilweisen Gebäudeeinsturzes" mit mehr als 80 Einheiten im Einsatz zu sein. Weitere Details waren noch nicht bekannt.

Medienberichten zufolge wurde der betroffene Gebäudekomplex "Champlain Towers" nahe Miami Beach 1981 erbaut und besteht aus drei Häusern – eins von ihnen stürzte nun in Teilen ein. Es soll dort 342 Wohnungen geben. Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem „Ocean Drive“, sowie den weißen Sandstränden und Palmen ist auch bei Touristen sehr beliebt. (Tsp)