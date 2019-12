Ein 33 Jahre alter Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum Mittwoch mit einem 32-Jährigen in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer fiel ins Gleisbett und wurde unter dem Triebwagen eingeklemmt. Es musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr zum Thema U-Bahn-Schubser am Kottbusser Tor Beim Todesstoß an der U8 ging es um Drogenhandel

Der Täter flüchtete. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach ihm ein. Dafür nutzte sie Bilder von der Videoüberwachung am Bahnsteig. Mit Hilfe dieser Aufnahmen konnte die Polizei den Tatverdächtige fassen und festnehmen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa,AFP)