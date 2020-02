Großbritannien besonders hart getroffen In Großbritannien, das am Sonntag von dem Orkantief besonders heftig getroffen worden war, begannen am Montag die Aufräumarbeiten. Ein Sprecher der Wetterbehörde warnte jedoch, das Abziehen „Ciaras“ bedeute nicht unbedingt eine Entspannung der Lage. Nun drohten eisige Winde und bis zu 20 Zentimeter Schneefall. "Das Risiko heftiger Schneestürme kann nicht ausgeschlossen werden", sagte Alex Burkill.



Flüge und Zugverbindungen im ganzen Land wurden gestrichen oder hatten Verspätung. In einigen Teilen des Landes fiel innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst in anderthalb Monaten. Am Montag waren noch immer 180 Flutwarnungen in Kraft.



Die Region West Yorkshire war am schlimmsten von den Unwettern betroffen. In den Städten Hebden Bridge und Mytholmroyd wurden Autos überflutet, zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Der am Sonntag eingestellte Fährverkehr zwischen Dover und Calais wurde am Montagmorgen wieder aufgenommen.



Passagieren von British Airways und Virgin Atlantic verlieh "Ciara" indes unerwarteten Antrieb. Das Orkantief verkürzte die Flugzeit von New York nach London auf neue Rekordwerte: Drei Maschinen schafften die Strecke von 5554 Kilometern in unter fünf Stunden, wie das Portal Flightradar24 meldete. (AFP)