BVG: U-Bahnen und Straßenbahnen seien sicherer als Busse

„Wir sind eigentlich noch guten Mutes, dass es nicht so schlimm kommt“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken dem Tagesspiegel: „Berlin liegt ja glücklicherweise in einer Talsenke, was zum Beispiel auf München oder Hamburg nicht zutrifft.“ Am sichersten sei in den nächsten Stunden und Tagen auf jeden Fall die U-Bahn, so lange sie unter der Erde fahre. Auch den tonnenschweren Straßenbahnen mache eine Sturmböe wenig zu schaffen. Bei den Bussen sehe das schon ein wenig anders aus.

„Wir werden da sehr besonnen unsere Entscheidungen treffen“, sagte Nelken: „Die Sicherheit der Fahrgäste und unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle.“ Größere Ausfälle könnten dadurch entstehen, dass Bäume von Gleisen geräumt – und deshalb der Strom abgestellt werden muss.

Der Bahnverkehr in Berlin und im umliegenden Brandenburg lief am Sonntagnachmittag noch relativ normal, während etwa in Schleswig-Holstein und Niedersachsen schon Strecken gesperrt wurden. „Wir würden ohnehin erst einmal die Geschwindigkeit reduzieren“, sagte eine Bahn-Sprecherin: „Sollte es allerdings zu größeren Schäden und Behinderungen durch umgestürzte Bäume kommen, werden wir auch entscheiden, die Züge in den Bahnhöfen zu lassen. Das ist allemal besser, als wenn die Fahrgäste auf freier Strecke festsitzen.“