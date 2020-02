Berliner Bildungsverwaltung stellt es Eltern frei, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken

In Berlin findet trotz des Sturmes am Montag der Schulunterricht statt. Eltern könnten ihre Kinder aber zu Hause lassen oder später zur Schule schicken, wenn

sie durch den Sturm eine Gefahr für ihren Nachwuchs sehen, das sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Sonntag. Sie müssten aber die Schule informieren. Damit habe Berlin die gleiche Regelung wie etwa Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein. Eigentlich ist am Montag in Berlin und Brandenburg der erste Schultag nach den Winterferien.

Nachdem am frühen Sonntagnachmittag noch unklar war, wie die Berliner Schulen mit der Sturmwarnung verfahren, hat am Abend der Schulleiter einer Grundschule in Tempelhof-Schöneberg reagiert. Kurz vor 18 Uhr schickte er eine Nachricht an den Gesamtelternvorstand. Darin heißt es, dass „morgen aufgrund der Unwetterwarnung kein Regelunterricht stattfinden wird“. Kinder, die in die Schule kämen, würden selbstverständlich sinnvoll und sicher betreut werden. Weiter heißt es: „ Eltern, die ihre Kinder aus Sicherheitsgründen zu Hause lassen wollen, können dieses tun. Ich bitte die Klassenelternvertreter eine Rundmail zu schicken, damit alle Eltern diese Information erhalten.“