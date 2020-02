Sturm "Sabine" – Umgestürzte Bäume, A 45 gesperrt





Schlimmere Sturmschäden oder Unfälle blieben bis zum Sonntagabend aus. Feuerwehr und Polizei in Berlin und Brandenburg meldeten zunächst noch keine größeren Einsätze. Auf die Nacht sei man jedoch vorbereitet. Die stärksten Auswirkungen erwarteten die Meteorologen in der Nacht zu Montag zwischen 2.00 und 4.00 Uhr.



In Hamburg ist jedoch am Sonntagabend eine U-Bahn in einen auf ein Gleis gestürzten Baum gefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Auf der Bahnstrecke Hennstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein ist ein Zug ebenfalls in einen Baum gefahren. Die zehn Passagiere konnten von der Freiwilligen Feuerwehr Barmstedt befreit werden.

In Krummhörn in Niedersachsen ist eine Dachkonstruktion weggeflogen. In Paderborn ist ein 16-Jähriger durch einen herabstürzenden Ast verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. In zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen stürzten Teile von Bäumen oder ganze Bäumen auf die Straße. Wegen umgestürzter Bäume ist seit Sonntagabend zudem die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Kreuz Hagen und der Anschlussstelle Hagen-Süd voll gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich bis Montag 13 Uhr andauern. (dpa, Tsp)