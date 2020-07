Kaum drei Monate ist es her, dass Bilder von menschenleeren Stränden, ausgestorbenen Ausgehvierteln und geschlossenen Kaufhäusern kursierten.

Jetzt ist das Gegenteil der Fall: Alles sieht aus wie früher. Auf Fotos vom Timmendorfer Strand am vergangenen Wochenende tummeln sich Hunderte Badegäste. Zwischen ihnen zwar ein paar Schwimmreifen und Luftmatratzen, jedoch keine 1,5-Meter Abstand. Zudem machen Videos von Open-Air-Partys die Runde. Shoppen ist schon längst wieder zur Freizeitbeschäftigung geworden.

Das sehe alles wieder viel zu normal aus, sagen jene, sie sich wegen der erneut steigenden Infektionszahlen sorgen - doch das scheinen irgendwie gar nicht mehr so viele zu sein. RKI-Präsident Lothar Wieler sagte am Dienstag während einer Pressekonferenz: "Der Anstieg hängt damit zusammen, dass wir nachlässig geworden sind." Wieler meinte die Einhaltung der "Aha"-Regeln. Also Atemmaske tragen, Hände waschen, Abstand halten.

Sind "wir" tatsächlich nachlässig geworden? Und wenn ja: woher kommt der neue Leichtsinn? Schon mal vorab: Die Fragen lassen sich derzeit nicht eindeutig beantworten.

Glaubt man der These von der Nachlässigkeit, müssen sich im Mai und Juni viele Menschen sehr vorbildlich verhalten haben - dafür sprechen die stark gesunkenen Infektionszahlen in diesem Zeitraum. Auch in einer repräsentativen Studie der Uni-Heidelberg mit 1351 Teilnehmern gaben 82 Prozent an, sich - zumindest größtenteils - in den vergangenen Wochen an die Regeln gehalten zu haben. Nachprüfen lässt sich diese Aussage freilich nicht.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Auch die Berliner BVG, die die U-Bahnen und Busse in der Hauptstadt betreibt, geht davon aus, dass sich zumindest in den stark frequentierten Zeiten 90 Prozent der Fahrgäste an die Maskenpflicht halten. Andererseits sieht jeder, der sich in diesen Tagen durch die deutschen Städte bewegt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland unterwegs ist, dass das Tragen der Masken in Bus und Bahn zumindest teilweise ignoriert wird. Zudem haben die Menschen deutlich mehr Kontakt mit anderen Menschen; sei es beim Afterwork-Bier oder einfach Familienfeiern im Freien.

Im "Mobility Monitor" des Robert Koch Instituts und der Humboldt Universität werden die Bewegungsdaten der Menschen in Deutschland aufgezeichnet. Seit Juni hat demnach die Mobilität wieder stark zugenommen. Heute ist die Frequenz fast identisch zum Vorjahreszeitraum. Besonders auffällig ist allerdings die starke Bewegung an den Küstenorten in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. In der Region um Stralsund verzeichnet die Seite 109 Prozent mehr Verkehr als im Vorjahr.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist allerdings in Mecklenburg-Vorpommern im bundesweiten Vergleich nach wie vor relativ niedrig. In Schleswig-Holstein sind die Zahlen in den vergangenen Tagen zwar ebenfalls leicht gestiegen, aber die meisten Neuinfizierten werden noch immer in Nordrhein-Westfahlen verzeichnet.

Sind also die Sommerurlauber, die derzeit aus dem Ausland zurückkommen, für den aktuellen Anstieg verantwortlich? Aktuell gehen laut RKI die meisten Neuinfektionen (85 Prozent) auf das Geschehen im Inland zurück. Doch die Sorge beim RKI wächst, dass sich die Lage in den nächsten Wochen durch die Rückkehrer aus dem Urlaub verschärft.

Anders als bei dem Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies, im Juni, konzentriert sich das aktuelle Geschehen nicht auf einen klar eingrenzbaren Ausbruchsherd. Aktuell melden 174 Landkreise steigende Zahlen. Die Zahl der Kreise, die sieben Tage keine Infektionen melden, sinkt. Das RKI verzeichnete am Mittwochmorgen 684 neue Infektionen binnen eines Tages. In den vergangenen Tagen hat die Zahl der Neuinfektionen immer wieder den Wert von 500 überschritten, zuvor lag die Zahl seit Anfang Juni überwiegend darunter.

Dabei muss bedacht werden, dass einige Menschen keinen Abstand halten können, weil ihre räumliche Umgebung oder ihr Job es nicht zulässt - doch die steigenden Zahlen lassen auch vermuten, dass auch immer mehr Menschen keinen Abstand mehr halten wollen.

Reimut Zohlnhöfer, einer der Leiter der Studie der Uni-Heidelberg, sagt zum Tagesspiegel: “Wir haben herausgefunden, dass Menschen, die es für wahrscheinlicher halten, entdeckt zu werden, und vor allem, die es als schlimm erachten, wenn sie entdeckt würden, eher bereit sind, sich an die Einschränkungen zu halten.”

Fehlt also mittlerweile die Polizeipräsenz und die strengen Kontaktbeschränkungen? Besonders auffällig sei die erhebliche Varianz zwischen den einzelnen Bundesländern, berichten die Forscher.

“So hielten es Menschen im Saarland, in Baden-Württemberg und in Mecklenburg-Vorpommern für deutlich wahrscheinlicher als die Befragten im Bundesdurchschnitt erwischt zu werden, und für die Befragten in diesen drei Bundesländern sowie in Bayern wäre es auch wesentlich schlimmer gewesen, erwischt zu werden, als für die durchschnittlichen Befragten.” Umgekehrt hätten vor allem die Befragten in Sachsen und Brandenburg eher nicht damit gerechnet, erwischt zu werden.

Welche Maßnahmen gelten eigentlich noch?

Das sei aber nicht der einzige wichtige Faktor, sagt Zohlnhöfer. Eine weitere wichtige Rolle spiele die Sorge, sich anzustecken. “Je größer diese Sorge ist, desto eher halten sich die Befragten an die Regeln und sind bereit, sich impfen zu lassen. Die Sorge ist bei unseren Befragten aber nicht allzu groß, zwei Drittel halten es für unwahrscheinlich, sich anzustecken.”

Die unbekümmerte Stimmung könnte den Daten der Wissenschaftler zufolge bald vorbei sein: “Mit den derzeit wieder steigenden Covid19-Zahlen könnte auch die Sorge vor einer Ansteckung bei den Menschen wieder steigen. Das könnte unseren Daten zufolge wiederum dazu führen, dass sich mehr Menschen an die Regeln halten.