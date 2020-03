In Deutschland gibt es den dritten Coronavirus-Toten. Am Mittwoch starb im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer an Covid-19-Patient. Er sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch, ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet.

Am Montag waren erstmals in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Erreger Sars-CoV-2 gestorben. Das erste Todesopfer war eine 89-jährige Frau aus Essen, das zweite ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg.

Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag sind in Deutschland 1296 Menschen infiziert. Besonders betroffen sind Nordrhein-Westfahlen mit 484 Fällen, Bayern mit 314 Fällen, Baden-Wütemberg mit 237 Fällen. Berlin hat nach offizieller RKI-Zahlen 49 Infizierte, inzwischen sind aber laut örtlichen Behörden neue Fälle hinzugekommen, sodass die Zahl am Mittwochmittag auf 81 gestiegen ist.

Das RKI analysierte für ganz Deutschland rund 650 Fälle von Infizierten genauer. Demnach sind 54 Prozent männlich und 46 Prozent weiblich. Darunter seien auch 11 Kinder unter 5 Jahren und weitere 14 Kinder bis 14 Jahre. 547 Menschen seien dabei zwischen 15 und 59 Jahre alt und 76 Personen ab einem Alter von 60 Jahren. (Tsp, dpa)