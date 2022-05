Bei einer Auseinandersetzung mit Schusswaffen am Mittwochabend in Duisburg sind vier Personen verletzt worden. Lebensgefahr bestand aber nicht, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte.

Es fielen unter anderem zahlreiche Schüsse auf dem Hamborner Altmarkt, wobei vier Menschen verletzt wurden. Zeugen alarmierten die Polizei, als eine größere Anzahl von Menschen erschien. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten viele Beteiligte.

Zwei Verletzte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, zwei weitere flüchteten zunächst und begaben sich später selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei nahm 15 Menschen vorübergehend in Gewahrsam.

Das Motiv für den Streit war zunächst unklar. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die "Bild" berichtete, dass an der Auseinandersetzung fast hundert Männer beteiligt waren. Demnach handelte es sich um einen Streit im Rocker-Milieu. (dpa, AFP)