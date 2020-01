In der amerikanischen Metropole Houston hat sich am Freitag eine Explosion ereignet. Polizeipatrouillen sperrten die Straßen rund um das betroffene Gebäude ab, wie die Polizei der texanischen Stadt auf Twitter mitteilte. Die Polizei rief die Bevölkerung laut "Houston Chronicle" auf, den Explosionsort im Westen der Millionenstadt zu meiden. Es wurden aber keine Evakuierungen angeordnet. Rettungskräfte versuchten, sich ein Bild von der Lage zu machen. Zunächst war unklar, was die Explosion gegen 4.25 Uhr Ortszeit (11.25 Uhr MEZ) verursacht hatte und ob es Verletzte gab.

Der Knall sei meilenweit zu hören gewesen, meldete der Sender ABC13. Auf einem Foto waren Rauch und Trümmer zu sehen. Medienaufnahmen zeigten Rauch und weit verstreute Trümmerteile in der Umgebung. Dem Sender KHOU11 zufolge ließ die Explosion Wände wackeln und Fenster vibrieren. Auf Aufnahmen, die von einer privaten Überwachungskamera stammen und die Explosion zeigen sollen, war ein gewaltiges, mit einem Lichtblitz in den Himmel schießendes Feuer zu sehen.

Ein Reporter des Lokal-TV-Senders KPRC 2 News berichtete, dass Einsatzkräfte eine weitere Explosion für möglich hielten und deshalb weiterhin niemanden näher an das betroffene Gebäude ließen. Eine Reporterin berichtete von einem strengen „chemischen“ Geruch in der Luft im Umfeld, der Übelkeit auslöse.

Auch verschiedene Bewohner der Stadt kommentierten auf Twitter, dass auch ihre Häuser gewackelt hätten oder dass sie aus dem Schlaf gerissen worden seien. Nachbarn zeigten KPRC 2 immense Zerstörungen an ihren Wohnhäusern infolge der Explosion. (dpa, AFP, Tsp)

+++ Mehr in Kürze +++