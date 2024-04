Polizeigroßeinsatz in Sydney Fünf Tote bei Angriff in australischem Einkaufszentrum

Bei einem Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney sind fünf Menschen getötet worden. Zudem sei der mutmaßliche Täter angeschossen worden und gestorben, teilte die Polizei am Samstag bei einer Pressekonferenz mit.

Rettungsdienste wurden gegen 15.40 Uhr (Ortszeit) in das Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction im Osten Sydneys gerufen. Menschen sollen panisch aus der Mall geflohen sein, berichtete die BBC. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden.



Die Polizei schließt einen „terroristischen“ Hintergrund nicht aus. (dpa, AFP)