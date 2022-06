Zu Ehren der Queen ist die königliche Familie mit zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft in der Londoner Kathedrale St. Paul's zu einem feierlichen Gottesdienst zusammengekommen. Queen Elizabeth II. selbst hatte nach ihren Auftritten am Donnerstag die Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Die 96 Jahre alte Königin habe während der Feierlichkeiten „einige Beschwerden“ verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul's „mit großem Widerwillen“ verpassen, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Die Queen hatte zuletzt immer wieder „Mobilitätsprobleme“ und benutzt bei ihren seltenen öffentlichen Auftritten einen Stock.

Vertreten wurde sie von ihrem Sohn Prinz Charles (73), der mit seiner Frau Camilla festlich gekleidet in der Kathedrale eintraf. Dort warteten bereits große Teile der Royal Family – erstmals seit zwei Jahren auch Prinz Harry und Herzogin Meghan, die zum 70. Thronjubiläum der Queen aus den USA eingereist waren.

Queen Elizabeth II am ersten Tag der Feiern zum Thronjubiläum Foto: AFP/Daniel Leal

Harry und Meghan wurden mit viel Jubel empfangen. Harry trug bei der Veranstaltung in der Londoner Kathedrale St Paul's seine militärischen Abzeichen, Meghan erschien im cremefarbenen Mantel mit Hut.

Zu Ehren der Queen ertönt auch die größte Glocke des Landes

Anders als am Vortag war zum Dankgottesdienst auch der erweiterte Kreis der Royal Family geladen – ebenso Premierminister Boris Johnson, mehrere Mitglieder seiner Regierung, viele weitere Politikerinnen und Politiker sowie Gäste aus anderen Bereichen der Gesellschaft und dem Commonwealth-Staatenbund.

Johnson wurde beim Eintreffen ausgebuht. Die Rufe von Schaulustigen waren deutlich zu hören, als der Regierungschef am Freitagvormittag mit seiner Frau Carrie Johnson die Stufen zur Kathedrale hochlief. Dies stand in starkem Kontrast zum Jubel, den das Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II. bei ihren öffentlichen Auftritten am Donnerstag erlebt hatte. Johnson steht wegen der „Partygate“-Affäre um Lockdown-Partys in der Downing Street innenpolitisch immens unter Druck.

Zu Ehren der Königin erklang am Freitag auch die größte Glocke des Landes namens „Great Paul“ – zum ersten Mal wegen eines royalen Anlasses. Die 1882 gebaute Glocke war jahrzehntelang stumm, weil ein Mechanismus kaputt war. 2021 wurde sie wiederhergestellt.

Am Wochenende folgt der ausgelassene Teil des Spektakels

Auch wenn die Pandemie in Großbritannien als beendet gilt, gab es wegen des Coronavirus' Ausfälle beim Gottesdienst: Sowohl der zweitälteste Queen-Sohn Prinz Andrew als auch der Erzbischof von Canterbury, der den Gottesdienst eigentlich halten sollte, ließen sich wegen Infektionen entschuldigen. Masken wurde in der Kirche mit Hunderten Gästen nicht getragen.

Der Palast betonte, die Monarchin habe die Feierlichkeiten bislang sehr genossen. Bei ihrem Auftritt auf dem Balkon am Buckingham-Palast wirkte die Monarchin am Donnerstag fröhlich und unbeschwert. Sie grüßte in die Menge und unterhielt sich mit ihrem Urenkel Louis, der durch seine Grimassen auffiel.

Am Wochenende folgt dann der ausgelassene Teil des viertägigen Spektakels: Bei der großen Party am Palast treten am Samstagabend Stars wie Queen, Alicia Keys und Sam Ryder auf. Am Sonntag folgt mit dem „Street Pageant“ eine Art großer Straßenkarneval. (dpa, Tsp)