Rechtzeitig zu Weihnachten hat Prinz Philip, der Ehemann der britischen Queen Elizabeth II, das Krankenhaus verlassen. Das berichtet die „BBC“. Der 98-Jährige war nach Angaben des Palastes wegen einer Vorerkrankung „vorsorglich“ zur Beobachtung vom Landsitz Sandringham in Norfolk, wo er seit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit lebt, in das Krankenhaus King Edward VII am Freitag nach London gebracht worden.

Fragen von Fotografen beantwortete Prinz Philip beim Verlassen der Klinik nicht. Er wurde mit einem Auto weggefahren und saß neben dem Fahrer.



Die Queen ist bereits zum Landsitz Sandringham gereist, wo die Königsfamilie traditionell Weihnachten feiert. Es wird angenommen, das auch ihr Gatte dorthin gefahren wird. (Tsp)