In den USA ist ein Jackpot der amerikanischen Lotterie Mega Millions in Höhe von 1,28 Milliarden US-Dollar (1,25 Milliarden Euro) geknackt worden. „Wir sind gespannt, wer gewonnen hat und freuen uns darauf, dem Gewinner bald zu gratulieren!“, teilte der Veranstalter am Samstag auf seiner Webseite mit.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nach Angaben von Mega Millions wurde der Spielschein im US-Bundesstaat Illinois gekauft. Demnach hat der Inhaber oder die Inhaberin des Gewinnscheins, dessen Kauf zwei Dollar kostete, bei der Ziehung am Freitag auf die richtigen Zahlen getippt: 13, 36, 45, 57, 67 sowie 14 in der Sonderkategorie Mega Ball.

Der tatsächliche Gewinn ist laut Mega Millions aufgrund der tatsächlichen Verkäufe sogar noch etwas höher als die Schätzung und beträgt rund 1,34 Milliarden US-Dollar (1,31 Milliarden Euro).

Der Gewinner hat die Wahl zwischen einer Pauschalzahlung oder einer Auszahlung über 30 Jahre hinweg. Die meisten Gewinner entscheiden sich für den Pauschalbetrag, der den Lotterie-Betreibern zufolge aber mit einer hohen Steuerlast verbunden ist.

Die 1,34 Milliarden Dollar sind laut der Lotterie der zweitgrößte Jackpot in der 20-jährigen Geschichte der Lotterie. Nur einmal, im Oktober 2018, hatte ein Spieler aus South Carolina demnach einen höheren Jackpot (1,54 Milliarden US-Dollar) geknackt. Die Lotterie ist in 44 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington und auf den Jungferninseln vertreten.

Die Chance, den Mega-Millions-Jackpot zu gewinnen, lag etwa bei 1 zu 303 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, liegt dagegen nach Daten der US-Behörden bei eins zu einer Million.

Mehr zum Thema Lotto-Rekordgewinn 110 Millionen Euro gehen an Tippgemeinschaft nach Nordrhein-Westfalen

Der höchste Lottogewinn der deutschen Geschichte umfasste 110 Millionen Euro. Ende Mai dieses Jahres hatte eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen den Eurojackpot geknackt. (dpa, AFP, Reuters)