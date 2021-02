Der US-Rockmusiker Bruce Springsteen ist mit Alkohol am Steuer in einem Park in New Jersey erwischt worden und muss sich deshalb vor Gericht verantworten. Wie eine Sprecherin des Sandy-Hook-Parks bestätigte, war Springsteen dort am 14. November festgenommen worden.

Springsteen habe drei Vorladungen wegen Trunkenheit am Steuer, gefährlichen Fahrens und Alkoholkonsums an einem Ort, an dem dies nicht gestattet ist, erhalten. Der 71-jährige Musiker habe sich „kooperativ“ gezeigt, fügte sie hinzu.

Nach Angaben der Promi-Website „TMZ“, die zuerst über den Fall berichtet hatte, muss sich Springsteen in den kommenden Wochen vor Gericht verantworten.

Der Sänger war am Sonntag überraschend während der Halbzeitpause des Super Bowls im Werbespot eines Autoherstellers aufgetreten. Er sehe „Hoffnung auf der Straße“, sagte Springsteen in dem Spot, während er durch die endlosen Weiten des Mittleren Westens fuhr.

Der Autohersteller Jeep veröffentlichte eine Erklärung. Man halte es für unangemessen, Details einer Angelegenheit zu kommentieren, über die man nur gelesen habe. Das Unternehmen kündigte dennoch an, den Werbespot vorerst zurückzuziehen, bis die Angelegenheit geklärt sei. (AFP/mis)