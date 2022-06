Im hellblauen Kleid mit einer weißen Schleife im rötlichen Haar sitzt das Mädchen lächelnd auf grünem Rasen. Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ein neues Foto ihrer Tochter Lilibet veröffentlichen lassen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Fotograf Misan Harriman, ein langjähriger Freund des Paares, veröffentlichte das Bild am Montag auf seiner Instagram-Seite. „Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern“, schrieb der britische Fotograf.

Das Foto sei am vorigen Samstag (4. Juni) an Lilibets erstem Geburtstag bei einem Garten-Picknick im engen Familien- und Freundeskreis entstanden, teilte das Sprecherteam der Royals am Montag laut der US-Zeitschrift „People“ mit.

Wie der Sender Sky News berichtete, soll Queen-Enkelin Zara Tindall mit ihrer Familie unter den Gästen gewesen sein. Die Feier fand demnach im Frogmore Cottage in Windsor statt, wo Harry und Meghan während der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wohnten.

Prinz Harry und Herzogin Meghan waren erstmals seit ihrem Rückzug aus dem Königshaus mit der gesamten Familie nach England gekommen. Auch Lilibets älterer Bruder Archie (3) war dabei, den die Queen als Baby gesehen hatte.

Prinz Harry and Meghan Markle in der St.Pauls Kathedrale in London. Foto: IMAGO/i Images

Der Besuch war nun die erste Möglichkeit für die 96-jährige Monarchin, ihre zweitjüngste Urenkelin Lilibet persönlich zu treffen.

Mehr zum Thema Für paralympischen Wettbewerb Harry und Meghan zeigen sich erstmals wieder öffentlich in Europa

Lilibet wurde in den USA geboren wurde, das Verhältnis von Meghan und Harry zur royalen Familie gilt als angespannt. Im April zeigten sie sich erstmals wieder öffentlich in Europa. (dpa)