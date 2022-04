Der Süßwarenkonzern Ferrero hat seinen Rückruf für bestimmte Kinder-Produkte in Deutschland wegen Verdachts auf Salmonellen noch einmal ausgeweitet. Betroffen sind nun auch diverse Weihnachtsprodukte, wie das Lebensmittelportal "Lebensmittelwarnung" am Donnerstagabend mitteilte. Konkret geht es um bestimmte Chargen der Überraschungseier Maxi Classic Ei Weihnachten und Maxi Rosa Ei Weihnachten, der Mix Stiefel, die Mix Geschenktüte, der Maxi Misch Plüsch und der Mix-Tisch Adventskalender stehen nun ebenfalls auf der Liste. Es handelt sich um Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20. April 2022.

Schon zuvor hatten bestimmte Chargen der Kinder Überraschungs-Maxieier Schlümpfe, des Mini Eggs Mix, des Maxi Mix Plüsch und des Überraschungs-4er-Packs auf der Rückrufliste gestanden. Alle betroffenen Produkte können in der Regel ohne Kassenbon im Supermarkt zurückgegeben werden, teilte Ferrero mit.

Rückrufe gibt es weltweit

Schon am Dienstag hatte der italienische Ferrero-Konzern Kinder-Produkte in mehreren europäischen Ländern zurückgerufen. Betroffen waren demnach bestimmte Chargen, die in einer Fabrik im belgischen Arlon hergestellt und in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Deutschland, Schweden und den Niederlanden vertrieben wurden. Ferrero erklärte, es arbeite mit den Behörden zusammen wegen eines "möglichen Zusammenhangs mit gemeldeten Fällen von Salmonellen" bei in Belgien hergestellter Schokolade. Es handele sich um einen "freiwilligen" Rückruf einer Reihe von in Belgien hergestellten Produkten.

Nach Angaben der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hätten die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC bisher 105 Salmonellenfälle sowie 29 Verdachtsfälle bestätigt, die meisten davon bei Kindern. Ungewöhnlich viele der Kinder mussten ins Krankenhaus, teilweise mit schweren Symptomen wie blutigem Durchfall, zitiert Foodwatch die Behörden.

In Deutschland habe es bislang keine Fälle der Durchfallkrankheit gegeben, so Ferrero. Auch in Australien und Israel ruft Ferrero als strenge Vorsichtsmaßnahme mehrere Kinder-Produkte zurück. Allerdings gebe es in Israel bisher keine Berichte über eine Belastung mit Salmonellen, teilte das dortige Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

In Belgien rief die Behörde für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) die Verbraucher dazu auf, diese Produkte "nach einer Reihe von gemeldeten Ausbrüchen von Salmonellen in verschiedenen Mitgliedstaaten" der EU nicht zu verzehren, auch in den USA wurden Kinder-Produkte zurückgerufen.

Foodwatch: Verbraucher werden viel zu spät gewarnt

Der Salmonellen-Skandal entlarve einmal mehr die Schwachstellen im System der Lebensmittelüberwachung, kritisierte Foodwatch. Verbraucher würden viel zu spät gewarnt. Sowohl Ferrero als auch die Überwachungsbehörden hätten bereits seit Dezember von Salmonellen-Funden gewusst – trotzdem kam es erst fast fünf Monate später zu öffentlichen Rückrufen. Zudem sei nach wie vor nicht klar, was der Grund für den Salmonellen-Befall ist.

Eigenkontrollen funktionieren nicht

Foodwatch forderte Ferrero und die zuständigen Lebensmittelbehörden in Deutschland auf, für Aufklärung zu sorgen. "Wie konnten offenbar monatelang gesundheitsgefährdende Produkte die Fabrik verlassen und verkauft werden?", sagte Foodwatch-Sprecher Andreas Winkler. „Der Fall Ferrero zeige, dass Eigenkontrollen und die Eigenverantwortung der Hersteller nicht ausreichen. "Lebensmittelhersteller müssen gesetzlich verpflichtet werden, die Verbraucher:innnen sofort auf allen Kanälen deutlich zu warnen", forderte Winkler. (mit AFP)