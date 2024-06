Sachsen-Anhalt Menschen auf privater EM-Party verletzt: Polizei tötet Täter

Ein Mann hat in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt mehrere Menschen auf einer privaten EM-Party angegriffen und drei schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er zuvor bereits in der Nähe einen Mann erstochen haben. Der Angreifer wurde am Freitagabend von Beamten erschossen.

Mehr in Kürze!

