Bei ihrem Open-Air-Konzert am Sonntag in Berlin rief Nena ihre Fans dazu auf, das Hygienekonzept zu missachten. „Holt Euch eure Freiheit zurück“, rief sie unter anderem in die Menge. Vor der Zugabe brach der Veranstalter den Auftritt schließlich ab. Mehrfach hatte Nena während des Konzerts die Besucher aufgefordert, näher zur ihr an die Bühne zu rücken. Ordnerinnen und Ordner hatten versucht, dem Einhalt zu gebieten, vergeblich.

Schließlich rief Nena: „Mir wird hier gedroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure Boxen geht. Ich überlasse es in eurer Verantwortung, ob ihr das tut oder nicht, das darf jeder frei entscheiden. Genauso wie sich jeder frei entscheiden kann, ob er sich impfen lässt oder nicht!“

Die Reaktion auf das Verhalten der Sängerin im Netz sind durchwachsen:

Während viele Twitter-User Nenas Verhalten harsch kritisieren, sprechen auch viele Menschen im Netz von einer Doppel-Moral.

Dass 65.000 Menschen am Samstag beim Christopher-Street-Day auf engem Raum feiern durften, während das Nena-Konzert abgebrochen worden war, halten sie für unangebracht.

„Bei mir ist jeder willkommen. Okay?“, sagte Nena laut einem Videoausschnitt. Das Ganze werde „politisiert“. „Und das ist einfach vollkommen ätzend.“ Am Christopher Street Day sei es völlig okay gewesen, „dass 80 000 Leute eng aneinander auf der Straße waren“. „Also schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. (...) Ich hab' die Schnauze voll davon.“



Sänger und Kabarettist Helge Schneider hatte am Wochenende ein Konzert abgebrochen, weil er sich nicht mit den dort geltenden Corona-Maßnahmen arrangieren konnte. Nach nur 30 Minuten verließ er in Augsburg entnervt die Bühne. (tsp)