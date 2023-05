Schlägerei auf Jugendfußballturnier Schwerverletzter 15-jähriger Berliner, 16-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 15-Jähriger ist bei einer Schlägerei bei einem Jugendfußballturnier in Frankfurt am Main lebensgefährlich verletzt worden.

Als tatverdächtig gilt ein 16-Jähriger, der nun in Untersuchungshaft sitzt, wie die Polizei in der hessischen Metropole am Dienstag mitteilte.

Demnach trug sich das Geschehen am Pfingstsonntag im Stadtteil Eckenheim zu. Bei einem internationalen Jugendfußballturnier traf eine Mannschaft aus Frankreich auf einen Verein aus Berlin.

Nach Abpfiff des Spiels kam es zu Auseinandersetzungen, die in eine Schlägerei zwischen den Spielern mündeten. Der 16-Jährige aus Frankreich soll den 15-Jährigen aus Berlin gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben.

Der 15-Jährige brach daraufhin zusammen und musste reanimiert werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden lebensbedrohliche Hirnverletzungen festgestellt. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den 16-Jährigen an. (AFP)