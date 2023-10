Schleswig-Holstein droht Sturmflut Ostseeküste wappnet sich – Dänemark evakuiert Ferienhäuser

In den kommenden Tagen soll ein Sturmtief über Schleswig-Holstein für eine Sturmflut und Hochwasser an der Ostseeküste sorgen. Die Warnungen von offiziellen Stellen kommen zu einem Zeitpunkt, in dem sich in viele Bundesländer in den Herbstferien befinden und Touristen Urlaubsgebiete an der Küste aufsuchen.

Der Deutschen Wetterdienst (DWD) prognostiziert vor allem für auflandige Gebiete potenzielle Sturmfluten. Der Sturmhöhepunkt „mit orkanartigen Böen und Ostseehochwasser“ werde demnach am Freitag erwartet, heißt es in dem aktuellen Warnlagebericht.

Dem Sturmflutwarndienst des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge wird für die Kieler und Lübecker Bucht „eine schwere Sturmflut“ erwartet. In der Flensburger Förde können demnach Wasserstände bis zu zwei Meter über dem mittleren Wasserstand erreicht werden. Die „Gefahrenlage für die gesamte Küste“ bestehe bis Samstagmittag.

Sturmflut an der Ostsee: Welche Gebiete sind betroffen? Für die folgenden Gebiete hat das BSH Wasserstandabweichungen über 1 Meter prognostiziert: Kieler Bucht (Donnerstag und Freitag)

(Donnerstag und Freitag) Lübecker Bucht (Donnerstag und Freitag)

(Donnerstag und Freitag) Eckernförder Bucht (Donnerstag und Freitag)

(Donnerstag und Freitag) Flensburger Förde (Donnerstag und Freitag)

(Donnerstag und Freitag) Schleiregion (Donnerstag und Freitag)

(Donnerstag und Freitag) Westlich von Rügen (ab Freitag)

(ab Freitag) Östlich von Rügen (ab Freitag) Das BSH arbeitet nach eigenen Angaben mit verschiedenen Modellprognosen. Dies sind keine offiziellen Wasserstandsvorhersagen. Quelle: Sturmflutwarndienst BSH

Auch in Dänemark und an der Südküste Schwedens werden Überschwemmungen erwartet. Dem Dänischen Meteorologischen Institut (DMI) zufolge könne der Wasserstand in betroffenen Gebieten bis zu 2,4 Meter über den Normalwert steigen.

Eine Frau geht am 19. Februar 2022 in Hamburg Altona am frühen Samstagmorgen in Gummistiefeln über den überschwemmten Fischmarkt. © imago images/Hanno Bode

Stadt Eckernförde warnt Bürger postalisch vor Hochwasser

In der Hafenstadt Eckernförde wurden die Bewohner und Bewohnerinnen vor dem drohenden Hochwasser per Brief gewarnt. In einem Schreiben der Stadtveraltung vom 18. Oktober informierte Bürgermeisterin Iris Ploog über eine „Gefahrenlage“, die von Donnerstag (19. Oktober) bis zum Samstag (21. Oktober) bestehe.

„Die Stadtverwaltung trifft in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde und den Stadtwerken SH Vorkehrungen zum Schutz der möglicherweise von Überschwemmungen betroffenen Gebiete“, heißt es in dem Informationsschreiben.

Weiter steht in dem Brief geschrieben: „Unabhängig davon bitte ich Sie, Ihre Fahrzeuge, sofern diese in unmittelbarer Nähe zur Ostsee geparkt worden sind, in höher gelegene Gebiete zu bringen.“

Hochwasserwarnung auch für Dänemark und Schweden

Die dänische Polizei forderte Anwohner und Urlauber an der Ostseeküste im Süden und im Osten Dänemarks dazu auf, die Küstengebiete spätestens am Freitagmorgen zu verlassen.

Betroffen seien demnach unter anderem die beliebten Sommerhausgegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen sowie in den Förden von Haderslev, Aabenraa und Flensburg.

In Schweden könnten die Überschwemmungen zu Einschränkungen im Zug- und Straßenverkehr führen, berichtete die schwedischen Nachrichtenagentur TT.

Hochwasser an der Ostsee, Niedrigwasser an der Nordsee

Das Sturmtief sorgt aktuell an der Ostseeküste für Hochwasser und an der Nordseeküste für Niedrigwasser.

Der Grund für die Wasserstandveränderungen ist starker Ostwind, der das Wasser aus dem küstennahen Wattenmeer in die offene Nordsee treibt. Gleichzeitig wird das Wasser aus östlicher Richtung gegen die schleswig-holsteinische Küste geschoben und sorgt dort für Hochwasser.

Hochwasser: Ab wann ist es eine Sturmflut? Dem BSH zufolge beginnen Sturmfluten an der Ostsee, sobald der Wasserstand einen Meter über dem Normalwert beträgt. Das Bundesamt führt folgende Definitionen: Sturmflut: Wasserstand ist 1 Meter über dem Normalwert

Wasserstand ist 1 Meter über dem Normalwert Mittlere Sturmflut: ab 1,25 Meter über dem Normalwert

ab 1,25 Meter über dem Normalwert Schwere Sturmflut: ab 1,5 Meter

ab 1,5 Meter Sehr schwere Sturmflut: mehr als 2 Meter Quelle: BSH

Fähren an der Nordsee stellen Betrieb ein

Die niedrigen Wasserstände in der Nordsee führen im Fährverkehr zu Verschiebungen in den Fahrplänen und Ausfällen der Fähren zwischen Inseln und Halligen und dem Festland.

Nach Vorausberechnung des BSH soll das Mittagsniedrigwasser in Dagebüll und Wittdün (Amrum) sowie am Anleger der Hallig Hooge um rund einen Meter unter dem mittleren Niedrigwasser bleiben.

Die Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH kündigte für Donnerstag eine Verschiebung der Vormittagsfähre ab Nordstrand um zwei Stunden auf 12.40 Uhr an. Bis Samstag werde es zu Verschiebungen und Ausfällen kommen.

kündigte für Donnerstag eine Verschiebung der Vormittagsfähre ab Nordstrand um zwei Stunden auf 12.40 Uhr an. Bis Samstag werde es zu Verschiebungen und Ausfällen kommen. Die Ausflugsfahrten zu Hallig Südfall am Donnerstag und zu den Seehundsbänken am Freitag entfallen.

am Donnerstag und zu den Seehundsbänken am Freitag entfallen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei meldete am Donnerstag Verschiebungen und Ausfälle der Verbindungen von Amrum und Föhr nach Dagebüll sowie von Dagebüll auf die Inseln.

meldete am Donnerstag Verschiebungen und Ausfälle der Verbindungen von Amrum und Föhr nach Dagebüll sowie von Dagebüll auf die Inseln. Auf der Hallig-Linie ab Schlüttsiel kündigte die Reederei Verschiebungen der Abfahrten und Ausfälle an. Die Fahrt um 18.00 von Schlüttsiel nach Hooge und Langeneß fällt aus.

kündigte die Reederei Verschiebungen der Abfahrten und Ausfälle an. Die Fahrt um 18.00 von Schlüttsiel nach Hooge und Langeneß fällt aus. Am Freitag soll es keine Verbindungen der Hallig-Linie geben.

(mit Agenturen)