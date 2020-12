Die lauten Stimmen in Deutschland, dass Kontakte über die Weihnachtstage reduziert werden und die Menschen möglichst zu Hause bleiben sollen, waren kaum zu überhören. Politiker, Epidemiologen, Ärzte – sie alle warnten vor den Folgen, sollte die Corona-Pandemie zum Ende des Jahres 2020 noch einmal Fahrt aufnehmen.

Vor diesem Hintergrund verwundern die aktuellen Bilder aus Sachsen; dem Bundesland, wo die Inzidenz mit Abstand am höchsten ist und wo es die strengsten Kontakt- sowie Ausgangsbeschränkungen gibt. Dort hat die Polizei auf dem bei Urlaubern beliebten Fichtelberg im Erzgebirge an den beiden Weihnachtsfeiertagen allein mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert.

Zahlreiche Menschen seien ohne notwendigen, triftigen Grund am Fichtelberg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) zufolge mit. Am 25. Dezember seien deshalb 54, am 26. Dezember 52 Menschen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes angezeigt worden.

Nach Angaben von MDR-Reportern seien viele Menschen ohne Maske unterwegs gewesen und hätten Mindestabstände ignoriert. Die Autoparkplätze seien überfüllt und nicht nur lokale Autokennzeichen zu sehen gewesen. Dabei ist es Menschen nicht erlaubt, sich weiter als 15 Kilometer von zu Hause zu entfernen und auch das unter anderem nur, wenn sie einkaufen oder Sport machen.

Sport machen ist allerdings nur bedingt möglich, da die Pisten vom Gipfel des Fichtelbergs – dem mit 1215 Metern höchsten Bergs des Erzgebirges – wie in vielen deutschen Skigebieten bis ins Tal gesperrt sind. Rodeln gilt außerdem nicht als Sport. Die Polizisten waren unter anderem durch Hinweise von Anwohnern auf die Situation aufmerksam gemacht worden. Zahlreiche Bilder in den sozialen Netzwerken zeigten das teils dichte Gedränge im Corona-Hotspot.

Und nicht nur in Deutschland sorgten Touristen im Schnee für Riesenandrang und Verkehrschaos: Allerdings liegt das in Österreich vor allem daran, dass die Skigebieten tatsächlich geöffnet sind.

Allerdings gab es am Wochenende teils so große Verkehrsstaus, dass einige Skigebiete die Notbremse zogen und den Zutritt sperrten. Das Bodental in Kärnten, das Winterwandern und Langlauf bietet, blieb nach dem Ansturm von Samstag am Sonntag geschlossen, ebenso die Rodelwiesen in Semmering rund 100 Kilometer südwestlich von Wien. In Damüls in Vorarlberg rund 70 Kilometer südlich von Lindau am Bodensee musste eine zu große Menschenansammlung aufgelöst werden.

Quarantänepflicht schreckt noch die meisten Touristen ab

In Österreich sind viele Skigebiete geöffnet, allerdings praktisch nur für Einwohner. Für Anreisende aus dem Ausland gilt eine zehntägige Quarantänepflicht, was die meisten Touristen abschreckt. Zudem sind die besonders wirksamen FFP2-Masken als Mund- und Nasenschutz für alle Skifahrer über 14 Jahre vorgeschrieben, die Gondeln oder Lifte benutzen oder anstehen müssen.

Volle Parkplätze an Skiliften in Österreich Foto: Imago/Michael Kristen

Das Gedränge in Damüls entstand wegen Schneemangels in benachbarten Gebieten, teilte Andreas Gapp, Chef der Vorarlberger Seilbahnen, am Sonntag mit. „Wir haben hieraus gelernt und werden schnellstmöglich unsere Konzepte anpassen.“ Er zog ansonsten eine positive Bilanz der Weihnachtstage. „Die Leute tragen die FFP2 Maske, halten Abstand und akzeptieren die Gastronomieregeln“, sagte er.

Die Polizei, unter anderem in der Steiermark, versorgten die Menschen stündlich mit neuen Verkehrsinformationen:

Im Bodental und am Semmering waren es „massenhaft am Straßenrand parkende Fahrzeuge“, die die Behörden alarmierten. Teils sei die Zufahrt von Feuerwehr- oder Rettungswagen behinderten gewesen, hieß es. Hunderte Ausflügler seien dann unterwegs und die Corona-Abstandsregeln nicht mehr zu gewährleisten gewesen.

Semmering hatte am 1. Weihnachtstag noch vergeblich versucht, die Zahl der Rodler mit Absperrgittern zu begrenzen. Beide Gemeinden schlossen die Zufahrten am Sonntag ganz. Die Bergbahnen am Semmering-Hirschenkogel fuhren aber weiter.

Skigäste, die online gebucht hatten, konnten sie nutzen. Die Seilbahnen haben ihre maximale Gästeanzahl wegen der Corona-Abstandsregeln auf weniger als die Hälfte reduziert. (Tsp, dpa)

Hinweis: In einer vorigen Version dieses Textes hier es, dass man sich in Sachsen für das Einkaufen und Sport mehr als 15 Kilometer von zu Hause entfernen darf. Das ist nicht der Fall.