Bei dem Vorfall in Utrecht soll Medienberichten zufolge mindestens ein Mensch getötet worden sein. Das meldeten das niederländische Radio und die Nachrichtenagentur ANP am Montag übereinstimmend. Ein Verdächtiger sei möglicherweise mit einem Auto geflohen. Die Polizei bestätigte beides zunächst nicht, sprach aber von mehreren Verletzten durch Schüsse in einer Straßenbahn.

Nach den Schüssen in Utrecht gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief am Montagmittag die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus.

Die Polizei prüft einen möglichen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Dabei werde derzeit auch ein mögliches Terrormotiv nicht ausgeschlossen. Hintergründe und Zahl der Verletzten waren aber zunächst unklar.

"In einer Straßenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben, mehrere Menschen sind verletzt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Hubschrauber sind vor Ort, es gab keine Festnahmen." Der Sprecher konnte keine weiteren Angaben zur Art des Vorfalls und zur Schwere der Verletzungen machen. Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt.

Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer „beunruhigenden“ Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden. Utrecht liegt südöstlich von Amsterdam. (Tsp, dpa, AFP, Reuters)