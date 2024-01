Schülerin in St. Leon-Rot getötet Polizei nimmt 18-Jährigen nach Gewalttat an Gymnasium fest

Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einer Schule in St. Leon-Rot nahe Heidelberg (Baden-Württemberg) ist ein 18-jähriger Schüler gefasst worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der junge Erwachsene soll zuvor eine ebenfalls 18-Jährige an dem Gymnasium getötet haben. Nach derzeitigem Stand werde von einer Beziehungstat ausgegangen.

Zuvor war die Polizei mit zahlreichen Fahrzeugen angerückt und hatte die betroffene Schule nach einem Großalarm evakuiert.

Betroffen waren rund 600 Schülerinnen und Schüler. Das berichtete ein dpa-Reporter vor Ort unter Berufung auf Polizeiangaben. Die Kinder seien in einer Veranstaltungshalle gegenüber der Schule untergebracht worden und würden nun sukzessive von den Eltern abgeholt.

Schwer bewaffnete Polizisten hätten die Schule durchsucht. Die Lage sei mittlerweile ruhig. Im Obergeschoss der Schule seien Kriminaltechniker der Polizei unterwegs.

Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind an einer Schule in St. Leon-Rot im Einsatz. © dpa/René Priebe

Eine weitere Gefahr für die Kinder und Jugendlichen sowie für weitere Personen bestehe nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber seien im Einsatz.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort.

Das betroffene Löwenrot-Gymnasium wurde 1998 als Privatgymnasium Leimen mit einer Elterninitiative gegründet. Derzeit werden nach Angaben der Schule dort 685 Schüler von 85 Lehrkräften unterrichtet. (dpa)