Schütze wohl auch tot Angreifer erschießt mehrere Menschen in Walmart

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen getötet worden. Wie die Stadtverwaltung von Chesapeake unter Berufung auf die Polizei mitteilte, hatte ein Bewaffneter am Dienstagabend in dem Supermarkt auf Menschen geschossen.

Auch der Angreifer selbst sei mittlerweile tot. Die Polizeibeamten hätten ihn leblos im Geschäft gefunden, berichtet die „New York Times“. Die genaue Anzahl der Todesopfer und Verletzten war zunächst noch unklar. Einem Sprecher zufolge geht die Polizei von „weniger als zehn“ Toten aus.

Einem Polizeivertreter zufolge handelt es sich vermutlich um einen einzelnen Schützen. Ob es sich dabei um einen Angestellten handelt, ist unklar. Ermittler durchsuchten den Supermarkt und sicherten die Umgebung, sagte der Polizeivertreter.

Aufnahmen zeigten eine große Polizeipräsenz am Tatort. In einem Statement am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) erklärte der Walmart-Konzern: „Wir sind schockiert über dieses tragische Ereignis in unserer Filiale in Chesapeake, Virginia.“

Mehr als 606 Schießereien mit mehreren Todesopfern

„Ich bin absolut untröstlich darüber, dass Amerikas jüngste Massenerschießung heute Abend in einem Walmart in meinem Bezirk in Chesapeake, Virginia, stattfand“, twitterte die demokratische Senatorin des Bundesstaats Virginia, Louise Lucas. „Ich werde nicht ruhen, bis wir Lösungen gefunden haben, um diese Epidemie der Waffengewalt in unserem Land zu beenden, die so viele Menschenleben gekostet hat.“

Die US-amerikanische NGO „Gun Violence Archive“ (deutsch: Archiv für Waffengewalt) zählt alleine für das laufende Jahr 606 mass shootings. Vergangenes Jahr wurden 690 solcher Vorfälle gezählt. Die Organisation stützt ihre Recherche auf Polizeiberichte, Nachrichtenbeiträge und andere öffentliche Quellen. Erst am Wochenende starben fünf Menschen bei einem Angriff auf einen LGBTQ-Nachtclub in Colorado. (mit AFP)

