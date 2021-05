Mit einem umfangreichen Aufgebot sucht die Polizei in der Dordogne im Südwesten Frankreichs nach einem schwer bewaffneten Mann.

Ein 29-jähriger ehemaliger Soldat hatte am Sonntagmorgen in Lardin-Saint-Lazare, einem Dorf rund 30 Kilometer von Sarlat entfernt, auf Sicherheitskräfte geschossen, nachdem er zuvor den neuen Freund seiner Ex-Partnerin angegriffen hatte, wie der Präfekt der Dordogne, Frédéric Périssat, der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Als die Polizei auftauchte, habe der Mann das Feuer auf die Fahrzeuge eröffnet und sei dann in ein Waldgebiet in der Nähe des Dorfes geflohen. Rund 300 Polizisten und vier Hubschrauber waren am Sonntag im Einsatz, um den mit mehreren Waffen ausgestatteten Mann zu fassen.

Die Polizei soll ihn in dem schwer zugänglichen Waldgebiet lokalisiert haben und mehrmals versucht haben, mit ihm in Kontakt zu treten. Jedes Mal soll er als Antwort darauf das Feuer eröffnet haben.

Wie AFP unter Verweis auf Justizkreise berichtete, soll er mehrmals wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden sein. Bei seiner Flucht am Sonntag trug er ein elektronisches Armband. Der Mann könnte das Profil eines Menschen haben, der von der Polizei getötet werden wolle, erklärte General André Petillot im Radiosender France Info. (dpa)