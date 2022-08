In der Nähe von Ravensburg in Baden-Württemberg hat ein Tornado nach Polizeiangaben einen Schaden im vermutlich siebenstelligen Bereich angerichtet. Der Tornado wehte nahe der Gemeinde Bad Wurzach das komplette Dach einer Lagerhalle weg, wie das Polizeipräsidium Ravensburg am frühen Samstagmorgen mitteilte.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das Dach sei erst 300 Meter weiter in einem Maisfeld liegen geblieben. „Die restliche Lagerhalle wurde komplett zerstört und ist nach Beurteilung eines Statikers teilweise einsturzgefährdet", erklärte die Polizei.

Mehr zum Thema Ein Toter, Dutzende Verletzte und Millionenschäden Unwetter und Tornados wüten in Deutschland

Den Angaben zufolge riss der Tornado in der Region auch das Blechdach einer Maschinenhalle ab. Die Halle sei nach Einschätzung des Besitzers aber ansonsten stabil. Beschädigt wurden außerdem zwei Autos. „Vermutlich werden bei Tageslicht noch weitere Schäden entdeckt werden", fügte die Polizei hinzu. (AFP)