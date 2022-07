Bei einem schweren Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses in Heidelberg sind mindesten 18 Menschen verletzt worden. Eine schwer verletzte Person sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Acht Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Der Busfahrer soll sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in seinem Fahrzeug aufgehalten haben. Er habe im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen einem Defekt an einer der hinteren Eingangstüren des Linienbusses nachgehen wollen, als sich sein Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen selbst in Bewegung setzte und in ein Wohnhaus fuhr.

Auf Fotos ist zu sehen, dass auch zwei Autos an dem Unfall beteiligt waren und wie Rettungssanitäter sich um Menschen kümmern, die auf der Straße sitzen. (mit dpa)