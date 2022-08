Ein geistig behinderter Sechsjähriger ist in Österreich tot in einem Fluss gefunden worden, nachdem sein Vater mutmaßlich von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden war. Der aus Deutschland stammende Vater war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag in St. Johann in Tirol mit seinem im Kinderwagen sitzenden Sohn unterwegs, als ihm offenbar jemand von hinten mit einer Flasche auf den Kopf schlug.

Der bewusstlos am Boden liegende Vater wurde dem Bericht zufolge gut eine Stunde später von einem Passanten gefunden. Sein Handy und sein Portemonnaie fehlten, auch von dem Kind fehlte jede Spur. Nach einer einstündigen Suchaktion von Feuerwehr und Polizei wurde der Sechsjährige schließlich rund 600 Meter flussabwärts aus der Kitzbüheler Ache geborgen.

Den Polizei-Angaben zufolge war der Junge vermutlich aus seinem Buggy gestiegen und in den Fluss gestürzt. Der Vater kam verletzt in ein Krankenhaus und wurde psychologisch betreut. (AFP)