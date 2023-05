SEK-Einsatz in Sindelfingen Zwei Tote nach Schüssen in Mercedes-Werk

Nach den Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen ist ein zweiter Mann gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag weiter sagte, handelt es sich bei den Toten um zwei 44-Jährige. Einer der beiden hatte den Angriff zunächst schwer verletzt überlebt.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus, ein 53-jähriger Mann sei festgenommen worden. Mitarbeitende des Werksschutzes hatten den Verdächtigen überwältigt. Sie hielten den 53-Jährigen in der Halle fest und übergaben ihn an die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Der Verdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Der mutmaßliche Täter soll nun zu Tat und Motiv vernommen werden. Zudem finden zahlreiche Befragungen von Zeugen statt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei stellte mittlerweile auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Ein Sprecher sagte, er habe keine Infos, um was für eine Waffe genau es sich handelt.

Opfer und mutmaßlicher Täter kommen von externem Dienstleister

Die Ermittler haben nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse über ein Motiv des festgenommenen Verdächtigen. Auch zur Frage, ob sich der 53-Jährige und die beiden getöteten 44 Jahre alten Opfer kannten, konnte ein Polizeisprecher am Donnerstag zunächst keine Angaben machen. Die Opfer und der mutmaßliche Täter sind einer Mitteilung von Mercedes zufolge Mitarbeitende eines externen Dienstleisters.

Gegen 7.45 Uhr seien die ersten Notrufe bei der Polizei eingegangen, wie eine Sprecherin bestätigte. Die Mitarbeiter in der betroffenen Halle haben den Angaben nach das Werksgelände nach den Schüssen am Donnerstagmorgen verlassen. Sie werden psychologisch betreut, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Angestellten.

SEK und Hubschrauber waren vor Ort

„Also momentan läuft das Band nicht wie normal weiter“, sagte ein Sprecher von Mercedes-Benz. Wann die Halle wieder freigegeben und dort weiter produziert werden könne, sei noch in Klärung. Auch wie viele Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden, war zunächst unklar.

Einem „Bild“-Bericht zufolge waren ein Sondereinsatzkommando (SEK) sowie Rettungskräfte mit Hubschraubern vor Ort. Beim Tatort soll es sich um die „Factory 56“ von Mercedes-Benz handeln. Das Unternehmen zeigte sich bestürzt. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort.“

Der Mercedes-Benz-Standort Sindelfingen ist nach Angaben des Konzerns das traditionsreichste Fahrzeugwerk der Mercedes-Benz Group AG. In Sindelfingen werden Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse produziert, darunter die Mercedes-S-Klasse und Mercedes-Maybach-S-Klasse. An dem Standort arbeiten rund 35.000 Mitarbeiter. (Tsp, Agenturen)