Einer der schlimmsten Serienvergewaltiger Großbritanniens muss für mindestens 30 Jahre ins Gefängnis. Das entschied ein Gericht am Montag in Manchester. Der 36-Jährige wurde wegen sexuellen Missbrauchs von 48 Männern verurteilt. Er filmte seine bewusstlosen Opfer dabei, wie er sie vergewaltigte. Die Polizei geht aufgrund der Videoaufnahmen, die der Täter gemacht hat, davon aus, dass er sich sogar an mehr als 190 Männern verging. Viele von ihnen konnten bislang allerdings nicht identifiziert werden.

Videoaufnahmen aus Überwachungskameras belegten, dass sich der Täter in den frühen Morgenstunden oft in der Nähe seiner Wohnung vor Nachtclubs aufhielt, um sich gezielt seine Opfer zu suchen: Sie waren in der Regel jung, betrunken und allein.

Der Täter versprach demnach seinen Opfern, dass sie in seiner Wohnung ein Getränk oder einen Schlafplatz bekämen und ihr Handy aufladen dürften. Dort betäubte er dann die Männer.

Der britischen Zeitung „The Guardian“ zufolge wurde der 36-jährige Indonesier, der zum Studieren nach Großbritannien gekommen war und für dessen Lebensunterhalt demnach sein Vater aufkam, im Sommer 2017 gestoppt. Eines seiner Opfer sei während der Tat aufgewacht, habe den Missbrauch bemerkt und dann den körperlich unterlegenen Peiniger überwältigt und geschlagen.

Dem Bericht zufolge verhaftete die dann alarmierte Polizei zunächst das 18-jährige Missbrauchsopfer wegen Körperverletzung. Der 36-jährige Mann habe sich dann aber bei Befragungen auffällig verhalten. Schließlich fanden die Beamten auf dessen Handys Hunderte Stunden Videoaufnahmen von Gewalttaten an offenbar bewusslosen jungen Männern.

In vier Prozessen wurden 48 Opfer gehört. Für die Medien galt während dieser Zeit eine Berichterstattungssperre, damit die Jury nicht beeinflusst werde. Die Sperre war nun mit dem Ende des vierten Prozesses aufgehoben. (dpa/Tsp)