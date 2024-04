Sommertemperaturen in Deutschland Wetterdienst misst fast 30 Grad in Rosenheim

Mit einem vorläufigen bundesweiten Höchstwert von 28,2 Grad im oberbayerischen Rosenheim ist am Sonntag ein ungewohnt warmes April-Wochenende zu Ende gegangen.

„Das war eigentlich ein sommerlicher Tag“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). „Die Temperaturen lagen eigentlich im gesamten Süden und Südosten um die 25 Grad.“

Noch wärmer war es in manchen Teilen Deutschlands am Samstag. In Ohlsbach im Rheintal (Baden-Württemberg) wurden nach vorläufigen Daten 30,1 Grad gemessen. Bei den Werten handelt es sich allerdings um Zahlen, die in den kommenden Tagen nochmal überprüft werden. (dpa)