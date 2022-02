Ein 13-Jähriger hat im niedersächsischen Oldenburg den Audi A8 seines Vaters entwendet und damit prompt einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtete, hatte der Schüler in der Wohnung seiner Eltern den Fahrzeugschlüssel genommen und war dann mit dem Audi des Vaters losgefahren. Gegen 04:30 Uhr kam es an einer Kreuzung zum Unfall. Der Junge missachtete den Querverkehr und kollidierte mit dem Mercedes eines 47-jährigen Oldenburgers, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Der Wagen mit dem 13-Jährigen am Steuer kam dadurch von der Straße ab und prallte gegen eine Laterne, bevor er vor einem Baum stoppte. Der Junge lief zunächst davon, kehrte aber laut Polizei nach kurzer Zeit an den Unfallort zurück. Der 47-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand demnach Totalschaden. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung beider Fahrzeuge durch den Abschleppdienst musste die Alexanderstraße kurzfristig gesperrt werden. Weitere Details zum Unfallhergang waren noch unklar, die Polizei ermittelte deshalb. (AFP)