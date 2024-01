Gefrierender Starkregen und starke Schneefälle mit Unwetterpotenzial sind am Mittwoch über die Mitte und den Süden Deutschland gezogen und haben das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt.

Es gab erhebliche Störungen im Flug- und Straßenverkehr, der Flughafen in Frankfurt am Main etwa stoppte am Mittag wegen der Gefahr der Vereisung von Flugzeugen alle Starts. In Teilen des Saarlands und von Rheinland-Pfalz war zeitweise der öffentliche Busverkehr unterbrochen, in vielen Landkreisen Bayerns fiel der Schulunterricht aus.

Bei einem Unfall auf glatter Straße ist am Mittwoch ein Transporter-Fahrer in der Eifel ums Leben gekommen. Der 34-Jährige sei bei Bauler (Rheinland-Pfalz) in einer Kurve mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei in Bitburg mit.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Noch liefen die Ermittlungen zum Unfallhergang. Die L 1 war an der Unfallstelle im Eifelkreis Bitburg-Prüm zunächst voll gesperrt. Es herrschten „winterliche Straßenverhältnisse“, hieß es.

Nach dem Unfall auf der B51 haben Schneeräumfahrzeuge Mühe, sich den Weg durch den Stau zu bahnen. © dpa/David Young

Vielerorts riefen Polizei und andere Behörden die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben und auf unnötige Autofahrten zu verzichten. Insbesondere aus Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz meldete die Polizei zahlreiche Unfälle wegen Straßenglätte, das Polizeipräsidium im baden-württembergischen Konstanz meldete aus seinem Bereich allein mehr als 70.

Tief „Gertrud“ Entlang einer ausgeprägten Luftmassengrenze über der Mitte Deutschlands galten am Mittwoch großflächige Unwetterwarnungen wegen starken Eisregens und erheblicher Schneefälle. Dazu kam die Gefahr von Eis- und Schneebruch aufgrund des massiven Gewichts auf Oberleitungen und Bäumen. Verantwortlich für die Unwetterlage war nach Angaben des Wetterdienst eine Luftmassengrenze, an der kalte Polarluft aus dem Norden über Deutschland mit wärmerer und feuchter Luft aus dem Süden zusammentraf. Dadurch wurden starke Niederschläge ausgelöst. In der Nacht zum Donnerstag sollte sich die Extremlage allmählich entspannen. Es bleibt aber kalt und teils glatt.

In Saarbrücken arbeiteten Kitas und Ämter nach Angaben der Stadt lediglich im Notbetrieb. In der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz schlossen sämtliche Kitas am Mittwochvormittag vorzeitig. In weiten Teilen Bayerns wurde wegen der Eisregengefahr am Mittwoch der Schulbetrieb komplett eingestellt.

Einschränkungen im Fern-, Nah- und Flugverkehr

Am Frankfurter Flughafen waren wegen der Warnungen bereits vorab mehr als 500 Starts und Landungen annulliert worden - etwa die Hälfte der sonst üblichen Flugbewegungen. Am Mittwochmittag mussten dann sämtliche Starts gestrichen werden. Am Flughafen in München, dem zweiten Luftverkehrsdrehkreuz in Deutschland, wurden nach Angaben einer Sprecherin am Mittwoch etwa 250 von ursprünglich etwa 650 geplanten Flügen annulliert.

Bei der Deutschen Bahn komme es zu Verspätungen und Ausfällen im Regional- und Fernverkehr, teilte eine Sprecherin am Mittwochnachmittag mit. Massive Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr gab es am Mittwoch im Saarland und in Rheinland-Pfalz, wo Verkehrsunternehmen ihren Busverkehr wegen gefrierenden Regens zeitweise komplett einstellten.

Auch außerhalb der eigentlichen Unwettergebiete sorgten die winterlichen Bedingungen für etliche Verkehrsunfälle, etwa in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen. Vielerorts waren Winterdienste im Einsatz. In Mecklenburg-Vorpommern starb ein 86-Jähriger, als er beim Schneeräumen am Dienstagabend von einem Auto erfasst wurde. (AFP, dpa)