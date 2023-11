Sturm „Ciaràn“ über Nordwesteuropa Länder stellen sich auf heftigen Regen und Überflutungen ein

Der Nordwesten Europas hat sich am Mittwoch wegen des herannahenden Sturms „Emir“ (international „Ciaràn“) auf heftige Regenfälle und orkanartigen Wind eingestellt.

Der französische Wetterdienst Météo France erwartet in der Nacht zu Donnerstag Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Stundenkilometern.

Ab Mitternacht gelte für die drei französischen Départements Finistère, Côtes-d’Armor und Manche die höchste Sturm-Alarmstufe rot, für zwei von ihnen werde zudem die höchste Flutwarnstufe ausgerufen. Für 17 weitere Départements entlang der Küste bis ins südfranzösische Département Gironde gilt die zweithöchste Alarmstufe orange.

Frankreichs Innenminister rät Einwohnern zu Hause zu bleiben

Der Sturm könne bis zu zehn Meter hohe Wellen verursachen, warnte Olivier Caumont von Météo-France. Das französische Innenministerium kündigte an, rund 3200 Feuerwehrleute in den am stärksten gefährdeten Gebieten zu stationieren.

Die Behörden riefen die betroffenen Einwohner auf, wegen der Gefahr umstürzender Bäume und blockierter Straßen zu Hause zu bleiben und sich von den Küsten fernzuhalten.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin riet dazu, zuhause zu bleiben. „Überall in Frankreich ermuntere ich die Französinnen und Franzosen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht raus zu gehen. Und wenn sie raus gehen sollten, nicht in der Nähe von Wasserläufen und nicht nahe dem Meer zu sein.“

Wegen des Sturmes ist der Verkehr in Frankreich zum Teil eingestellt

Auch der regionale Zugverkehr in den Regionen Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Hauts de France und Centre Val de Loire soll teils ab dem späten Mittwochabend und am Donnerstag eingestellt werden. Die französische Bahngesellschaft SNCF strich auch einige Verbindungen der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge.

Der bretonische Flughafen Brest soll von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag vorübergehend schließen. Ebenso schließt der Flughafen im Bretagne-Ort Quimper am Mittwoch für 24 Stunden.

Die betroffenen Gemeinden wappneten sich indes für den Sturm. Sandsäcke wurden an der bretonischen Küste zur Verstärkung der Dämme aufgestellt, Strände wurden gesperrt, zusätzliche Barrikaden in Küstennähe aufgebaut und Schiffe eingeholt oder stärker gesichert.

Orkantief „Ciaràn“ könnte England mit bis zu 112 Stundenkilometer treffen

In Belgien rief der Wetterdienst Warnstufe orange für die flämische Küste aus und Warnstufe gelb für den Rest des Landes. Die Städte Brüssel, Antwerpen und Lüttich kündigten an, ab Mittwochnachmittag und den ganzen Donnerstag über öffentlich Parks zu schließen.

Auch der britische Wetterdienst warnte vor heftigen Regenfällen. In einigen Gebieten Englands dürfte „Ciaràn“ demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 112 Stundenkilometern erreichen und Überflutungen mit sich bringen.

Die Bahngesellschaft Eurostar, die Verbindungen von Festland-Europa nach Großbritannien anbietet, rechnete nach eigenen Angaben mit Behinderungen und langsameren Fahrten. Sie riet Fahrgästen, für Donnerstag geplante Reisen zu verschieben.

Vor knapp zwei Wochen hatte der Sturm „Babet“ in Großbritannien fünf Todesopfer verursacht. Klimaforschern zufolge nehmen Stürme weltweit infolge der Erderwärmung an Häufigkeit und Intensität zu. (AFP/dpa)