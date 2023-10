„Das Wasser steht schon vor der Tür“ Sturmflut erreicht Ostseeküste von Schleswig-Holstein

An der Ostseeküste sind wegen einer Sturmflut die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. So standen am Freitagmorgen sowohl in Wismar als auch in Kiel und Flensburg bereits zahlreiche Straßen unter Wasser.

„Das Wasser kommt, es ist schon sehr weit gedrungen, es steht schon vor der Tür“, sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg dazu der Deutschen Presse-Agentur. In Kiel Schilksee waren bereits am Donnerstagnachmittag mehrere Strandkörbe ins Wasser gezogen worden. „Da ist das Wasser schon ungewöhnlich hoch. Etwa 150 Strandkörbe sind dort geborgen worden“, sagte eine Polizeisprecherin.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), der auch für den Küstenschutz zuständig ist, rief die Küstenanwohner zur Vorsicht auf. „Ich appelliere auch an alle an der Ostseeküste lebenden Menschen, sich gut zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen“, erklärte Goldschmidt.

Lagebericht aus Eckernförde Anwohner der Hafenstadt Eckernförde berichten von ersten Überschwemmungen und stürmischen Böen. Feuerwehr und Polizei stapeln im Hafengebiet/Jungfernstieg Sandsäcke auf.

Einige Kitas mussten schließen , weil die Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet werden kann.

, weil die Betreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet werden kann. Im Alstadtbereich wurden die Eingänge fast sämtlicher Ladengeschäfte mit Sandsäcken gesichert.

mit Sandsäcken gesichert. Wegen herabgestürzten Bäumen auf den Zugstrecken kommt es zu zahlreichen Zugausfällen.

Zwei Meter Hochwasser für Flensburg prognostiziert

Der Sturmhöhepunkt „mit orkanartigen Böen und Ostseehochwasser“ werde demnach am Freitag erwartet, heißt es in dem aktuellen Warnlagebericht. An der gesamten schleswig-holsteinischen Küste werde der Wasserstand 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock.

Hotspot werde die Flensburger Förde sein. Dort können dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge Wasserstände bis zu zwei Meter über dem mittleren Wasserstand erreicht werden. Die „Gefahrenlage für die gesamte Küste“ bestehe bis Samstagmittag, heißt es im Sturmflutwarndienst des BSH.

Weiter südlich und östlich werden niedrigere Wasserstände prognostiziert. Allerdings wird auch für die Kieler und Lübecker Bucht sowie in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns „eine schwere Sturmflut“ erwartet.

Mit einer möglichen Dauer von bis zu 40 Stunden könnte die Sturmflut deutlich länger anhalten als ähnliche Unwetterereignisse 2017 und 2019. Strandwälle wie an der Schleimündung könnten überflutet werden. Auch sei mit Strandausräumungen und Steiluferabbrüchen zu rechnen.

Dänemark evakuiert Urlauber, Schweden drohen Überschwemmungen

Die offiziellen Hochwassermeldungen und -warnungen kommen zu einem Zeitpunkt, in dem sich in viele Bundesländer in den Herbstferien befinden und Touristen Urlaubsgebiete an der Küste aufsuchen.

Sturmflut an der Ostsee: Welche Gebiete sind betroffen? Für die folgenden Gebiete hat das BSH Wasserstandabweichungen über 1 Meter prognostiziert: Kieler Bucht

Lübecker Bucht

Eckernförder Bucht

Flensburger Förde (Hotspot)

(Hotspot) Schleiregion

Westlich von Rügen

Östlich von Rügen Das BSH arbeitet nach eigenen Angaben mit verschiedenen Modellprognosen. Dies sind keine offiziellen Wasserstandsvorhersagen. Quelle: Sturmflutwarndienst BSH (Stand: 19.10.2023)

Auch in Dänemark und an der Südküste Schwedens werden Überschwemmungen erwartet. Dem Dänischen Meteorologischen Institut (DMI) zufolge könne der Wasserstand in betroffenen Gebieten bis zu 2,4 Meter über den Normalwert steigen.

Die dänische Polizei forderte Anwohner und Urlauber an der Ostseeküste im Süden und im Osten Dänemarks dazu auf, die Küstengebiete spätestens am Freitagmorgen zu verlassen.

Betroffen seien demnach unter anderem die auch bei deutschen Urlaubern beliebten Sommerhausgegenden an den Südküsten der Inseln Lolland, Falster und Fünen sowie in den Förden von Haderslev, Aabenraa und Flensburg.

Auch an der schwedischen Südküste kann es zu Überschwemmungen kommen. Besonders hoch solle der Wasserstand am Küstenabschnitt zwischen der Öresundbrücke und Ystad werden, teilte das Schwedische Meteorologische und Hydrologische Institut (SMHI) mit.

In Schweden könnten die Überschwemmungen zu Einschränkungen im Zug- und Straßenverkehr führen, berichtete die schwedischen Nachrichtenagentur TT.

Stadt Eckernförde warnte postalisch vor Hochwasser

In der Hafenstadt Eckernförde wurden die Bewohner und Bewohnerinnen vor dem drohenden Hochwasser per Brief gewarnt. In einem Schreiben der Stadtveraltung vom 18. Oktober informierte Bürgermeisterin Iris Ploog über eine „Gefahrenlage“, die von Donnerstag (19. Oktober) bis zum Samstag (21. Oktober) bestehe.

„Die Stadtverwaltung trifft in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde und den Stadtwerken SH Vorkehrungen zum Schutz der möglicherweise von Überschwemmungen betroffenen Gebiete“, heißt es in dem Informationsschreiben.

Weiter steht in dem Brief geschrieben: „Unabhängig davon bitte ich Sie, Ihre Fahrzeuge, sofern diese in unmittelbarer Nähe zur Ostsee geparkt worden sind, in höher gelegene Gebiete zu bringen.“

Hochwasser an Ostsee, Niedrigwasser an Nordsee

Das Sturmtief sorgt aktuell an der Ostseeküste für Hochwasser und an der Nordseeküste für Niedrigwasser.

Hochwasser: Ab wann ist es eine Sturmflut? Dem BSH zufolge beginnen Sturmfluten an der Ostsee, sobald der Wasserstand einen Meter über dem Normalwert beträgt. Das Bundesamt führt folgende Definitionen: Sturmflut: Wasserstand ist 1 Meter über dem Normalwert

Wasserstand ist 1 Meter über dem Normalwert Mittlere Sturmflut: ab 1,25 Meter über dem Normalwert

ab 1,25 Meter über dem Normalwert Schwere Sturmflut: ab 1,5 Meter

ab 1,5 Meter Sehr schwere Sturmflut: mehr als 2 Meter Quelle: BSH

Der Grund für die Wasserstandveränderungen ist starker Ostwind, der das Wasser aus dem küstennahen Wattenmeer in die offene Nordsee treibt. Gleichzeitig wird das Wasser aus östlicher Richtung gegen die schleswig-holsteinische Küste geschoben und sorgt dort für Hochwasser.

Fähren an der Nordsee stellen Betrieb ein

An der Nordseeküste sind wegen des Niedrigwassers zahlreiche Fähren ausgefallen. So sind aufgrund der Wetterlage am Morgen mehrere Fähren zwischen Föhr, Amrum und Dagebüll nicht gefahren, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte.

Niedrigwasser an der Nordsee In Cuxhaven sollen die Wasserstände am Freitag mehr als 1,5 Meter unter dem mittleren Niedrigwasser liegen. In Hamburg werde der Wasserstand voraussichtlich sogar 2 Metern unter das mittlere Niedrigwasser fallen.

„Wir probieren ganz viel möglich zu machen, aber wenn uns das Wasser wegläuft, können auch wir nicht mehr viel machen“, sagte Betriebsleiter Nick Obert dazu der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist momentan extrem hier mit dem Wind und dem Wetter. Das hat man nicht oft.“

Auch die neue Pellwormer Dampfschifffahrts GmbH hatte Änderungen des Fahrplans bis zum Samstag angekündigt. So sollten zwischen Nordstrand und Pellworm am Freitag- und Samstagvormittag mehrere Fähren ausfallen. Auch eine Ausflugsfahrt zu den Seehundsbänken musste wegen des Sturmtiefs abgesagt werden. (mit Agenturen)