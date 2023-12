Sturmtief „Zoltan“ über Deutschland Zugausfälle und massive Verspätungen bei der Bahn – Sorge vor schwerer Sturmflut im Norden

Sturmtief „Zoltan“ fegt mit kräftigen Böen und Schauern vor allem durch den Norden Deutschlands - und sorgt kurz vor Weihnachten für einige Ärgernisse.

Für Freitagvormittag sagte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die deutsche Nordseeküste sowie Hamburg eine schwere Sturmflut voraus. Auch die ostfriesische Küste sowie das Wesergebiet muss demnach mit schweren Sturmfluten rechnen.

Die Deutsche Bahn rechnet für Freitag mit weiteren Einschränkungen im Personenverkehr. Die Ausfälle drei Tage vor Heiligabend dürften zu sehr vollen Zügen am Freitag und Samstag führen. Und die Deutsche Bahn rechnet auch für Freitag noch mit Einschränkungen im Personenverkehr.

Zugausfälle: Welche Strecken sind aktuell betroffen? Hamburg/Hannover - Kassel - Frankfurt/Stuttgart/Basel: ICE-/IC-Züge entfallen

ICE-/IC-Züge entfallen Hamburg/Hannover - Kassel - Würzburg - München: ICE-Züge entfallen

ICE-Züge entfallen Berlin/Leipzig/Erfurt - Frankfurt: ICE-Züge werden zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet und verspäten sich um etwa eine Stunde. Vereinzelt kommt es zu Zugausfällen.

ICE-Züge werden zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet und verspäten sich um etwa eine Stunde. Vereinzelt kommt es zu Zugausfällen. Kiel: ICE-/EC-Züge von und nach Kiel wenden vorzeitig in Hamburg. Die Halte in Neumünster und Kiel Hbf entfallen.

ICE-/EC-Züge von und nach Kiel wenden vorzeitig in Hamburg. Die Halte in Neumünster und Kiel Hbf entfallen. Flensburg: EC-Züge von und nach Flensburg wenden vorzeitig in Hamburg. Die Halte in Neumünster, Rendsburg, Schleswig und Flensburg entfallen.

EC-Züge von und nach Flensburg wenden vorzeitig in Hamburg. Die Halte in Neumünster, Rendsburg, Schleswig und Flensburg entfallen. Hamburg - Kopenhagen: EC-Züge beginnen und enden in Padborg. Die Halte in Hamburg, Rendsburg und Schleswig entfallen.

EC-Züge beginnen und enden in Padborg. Die Halte in Hamburg, Rendsburg und Schleswig entfallen. Norddeich Mole: ICE-/IC-Züge von und nach Norddeich Mole wenden vorzeitig in Emden Hbf. Die Halte in Marienhafe, Norden, Norddeich und Norddeich Mole entfallen.

ICE-/IC-Züge von und nach Norddeich Mole wenden vorzeitig in Emden Hbf. Die Halte in Marienhafe, Norden, Norddeich und Norddeich Mole entfallen. Köln - Hamm - Paderborn - Kassel - München/Gera: ICE-/IC-Züge entfallen zwischen Köln und Kassel.

ICE-/IC-Züge entfallen zwischen Köln und Kassel. Münster (W) - Siegen - Frankfurt (M)/Stuttgart: IC-Züge entfallen Quelle: Deutsche Bahn (Stand: 22.12.2023, 08:45 Uhr)

Fernverkehr wegen Sturmtief „Zoltan“ massiv eingeschränkt

„Teilweise können Beschädigungen erst bei Tageslicht abschließend beurteilt werden“, teilte ein Bahn-Sprecher am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur mit.

In Willebadessen (NRW) werden Reisende aus einem Regionalzug gebracht, weil während des Sturmtiefs „Zoltan“ ein Baum umgestürzt war. © picture alliance/dpa/Westfalennews

Am Freitag fallen nach ersten Angaben deutschlandweit etliche Fernverkehrszüge (ICE und IC) aus. Betroffen sind auch die EC-Zugstrecken in Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch im Regionalverkehr gab es schon am Donnerstag witterungsbedingte Verspätungen und Ausfälle, die in der Nacht zum Freitag anhielten.

Bahnchaos in Deutschland trifft Reisende vor Weihnachten

Die DB hat die Zugbindung für Donnerstag aufgrund der zahlreichen Beeinträchtigungen aufgehoben. Fahrgäste könnten ihr Ticket an einem späteren Tag nutzen. Die DB verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien.

Zugausfälle: Was müssen Reisende beachten? Zugbindung ist aufgehoben: Alle Fahrgäste, die ihre am 21.12. und am 22.12.2023 geplante Reise aufgrund des Sturms Zoltan verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung.

Ticket-Erstattung: Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Eine Ticketerstattung ist unter den entsprechenden Voraussetzungen möglich.

Zug-Auslastung und Überfüllung: Aufgrund der Weihnachtsfeiertage sind die Fernverkehrszüge am 22.12.2023 und 23.12.2023 bereits sehr stark ausgelastet. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich vor Reiseantritt auf bahn.de oder im DB Navigator über die Auslastung der Fernverkehrszüge zu informieren. Fahrgäste sollen (wenn möglich) weniger stark ausgelastete Verbindungen in Tagesrandlagen nutzen.

Sonder-Hotline: Die aktuelle Verkehrslage und die Auswirkungen des Sturms auf den Bahnverkehr können über eine Sonder-Hotline abgefragt werden. Die kostenfreie Hotline erreichen Sie unter der Nummer 08000-996633 .

Quelle: Deutsche Bahn (Stand: 22.12.2023, 08:45 Uhr)

„Sämtliche Einsatzkräfte sind in Bereitschaft versetzt“, sagte ein Sprecher der Bahn. „Großgeräte und Reparaturfahrzeuge haben wir zusammengezogen, damit wir - falls erforderlich - schnellstmöglich umgefallene Bäume beseitigen oder Äste aus der Oberleitung entfernen können.“ Die Bahn beobachte das Geschehen.

Sturmtief „Zoltan“ legte bereits Donnerstag Reiseverkehr lahm

Sturmtief „Zoltan“ hat den Weihnachtsverkehr bereits am Donnerstag auf der Schiene bundesweit heftig getroffen. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB) fielen zig Verbindungen aus, zeitweilig fuhr beispielsweise kein Zug auf der wichtigen Verbindung von Berlin Richtung Hannover, wie auf den Online-Informationskanälen der DB zu sehen war.

Zahlreiche Reisende warten am 21.12.2023 auf einem vollem Bahnsteig am Hamburger Hauptbahnhof auf ihren Zug. © dpa/Bodo Marks

Eine dpa-Reporterin berichtete aus einem Zug von Hamburg nach Hannover, dass der Bahnhof Hannover wegen Überfüllung nicht angefahren werden könne. Auch am Hamburger Hauptbahnhof fielen zahlreiche Züge des Regional- und auch des Fernverkehrs aus.

Einschränkungen durch Sturmschäden gab es laut der Bahn vor allem in Norddeutschland. Außerdem hat das Sturmtief die Pläne vieler Reisender aus Berlin und Brandenburg getroffen. Am Donnerstag fielen zahlreiche Fernverkehrszüge vor allem Richtung Westen aus, wie auf der Webseite der Deutschen Bahn zu sehen war.

Sturmtief „Zoltan“ wütet auch in Berlin und Brandenburg

In Südbrandenburg musste die Feuerwehr musste derweil zu vielen Einsätzen ausrücken. In Berlin-Spandau wurde einem Feuerwehrsprecher zufolge ein Mensch durch einen umgestürzten Baum verletzt.

Auch im Norden und Westen Brandenburgs seien Rettungskräfte laut den zuständigen Feuerwehren Dutzende Male ausgerückt. In Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) kippte am Nachmittag Gemeinde-Angaben zufolge ein großer Weihnachtsbaum samt Lichterkette auf dem Rathausplatz um. Dabei landete er auf einem dort stehenden Kleintransporter.

Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Feuerwehr transportierte den Baum ab. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Zwei Verletzte in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind in der Nacht zum Freitag wegen des stürmischen Wetters zahlreiche Bäume umgestürzt und Äste sowie Verkehrsschilder abgebrochen.

In Salzwedel und Gommern (Landkreis Jerichower Land) wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei Stendal am Freitagmorgen mitteilte. In Salzwedel war ein Transporter laut Polizei durch den starken Wind von der Straße abgekommen und in Gommern ein Baum auf ein Auto gestürzt.

Im Harz ist zwischen Elend und Sorge laut Polizei Magdeburg die B242 wegen der Gefahr durch Sturmschäden bis zum 26. Dezember vorsorglich gesperrt.

Sturmfluten im Norden erwartet

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat für Freitagvormittag für Elbe, Weser und Ems in Norddeutschland schwere Sturmfluten vorhergesagt.

Bundesamt gibt Sturmflutwarnung heraus Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut.

besteht die Gefahr einer Sturmflut. Die Sturmflutgefahr besteht bis zum 22. Dezember 2023, 11:49 Uhr.

Für die deutsche Ostseeküste liegt aktuell keine offizielle Sturmflutwarnung vor. Wie hoch soll das Wasser steigen? Am Freitag werden das Vormittag-Hochwasser bzw. das Mittag-Hochwasser im Hamburger Elbegebiet etwa 3 m höher als das mittlere Hochwasser eintreten.

als das mittlere Hochwasser eintreten. Im Weser- und Elbegebiet kann der Pegelstand bis zu 2,5 Meter höher ausfallen. Quelle: Sturmflutwarndienst des BSH (Stand: 21.12.2023, 10:30 Uhr) Eine Spaziergängerin läuft bei stürmischem Wetter am Nordstrand der ostfriesischen Insel Norderney. © picture alliance/dpa

In den Flüssen werden die Wasserstände zwischen 8.00 und 12.00 Uhr voraussichtlich auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Donnerstag mitteilte.

Schwere Sturmflut gilt ab einem Wasserstand von 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser. Betroffen sind Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Aber auch an der Nordseeküste müssen sich die Menschen auf Hochwasser einstellen, einige Fährfahrten fallen in den kommenden Tagen aus.

Für die Nordseeküste werden schon jetzt Wasserstände erwartet, die 1,5 bis 2,0 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen werden. Im Elbe- und Wesergebiet können sie auf 2,0 bis 2,5 Meter über das mittlere Hochwasser klettern.

Norddeutschland wappnet sich vor möglicher Sturmflut

Die Hamburger Polizei warnte mit Blick auf die erwartete Sturmflut in der Nacht zu Freitag davor, sich in der Zeit in tiefer gelegenen Gebieten rund um die Elbe aufzuhalten.

Wo werden Hochwasser und Sturmfluten erwartet? Vorrangig im Elbe-, Weser- und Emsgebiet sowie an der Nord- und Ostsee

Schleswig-Holstein

Hamburg

Bremen

Niedersachsen Sturmflut-Prognose für Donnerstag: Husum

Eider-Sperrwerk bei Tönning

Glückstadt an der Elbe

Hamburg Quelle: Deutsche Presse-Agentur Gewappnet für die Sturmflut? Das Eidersperrwerk bei Tönning bei Hochwasser am 3. Dezember 2023. © IMAGO/imagebroker

Das betreffe vor allem den Hafen, die Hafencity und elbnahe Gebiete. Gebäude in diesen Bereichen sollten zudem vor Hochwasser geschützt und Fahrzeuge in höher gelegene Bereiche umgeparkt werden.

Zwischen dem Festland und den Halligen und fallen einige Fähren wegen des vorhergesagten Sturmtiefs am Donnerstag aus, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei auf ihrer Webseite mitteilte. Bis Samstag könne es wegen des erwarteten Hochwassers zu weiteren Ausfällen und Fahrplanänderungen kommen.

Bereits am 24.11. sorgte eine Sturmflut in der Fischauktionshalle am Hamburger Fischmarkt für Hochwasser. © picture alliance/dpa

Sturmtief-“Zoltan“: Wie wird das Wetter in Berlin und Brandenburg? Am Freitag werden Sturmböen mit 70 bis 85 Kilometern pro Stunde erwartet.

mit 70 bis 85 Kilometern pro Stunde erwartet. Lokal sind schwere Sturmböen mit 95 Kilometern pro Stunde möglich (Windstärke 10).

mit 95 Kilometern pro Stunde möglich (Windstärke 10). Ab dem Nachmittag wird zögerliche Windabnahme prognostiziert.

In der Nacht zum Samstag kann es bei minus 1 Grad vereinzelt zu Frost kommen.

kommen. Samstagmorgen kann es im Südwesten Brandenburgs zu Schneefall kommen. Beeinträchtigungen durch den Orkan Samstagfrüh soll vorsorglich der Volkspark Potsdam geschlossen werden (inklusive Waldpark und teilweise Remisenpark).

geschlossen werden (inklusive Waldpark und teilweise Remisenpark). Parks und Gärten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sollen am Donnerstag vorerst geöffnet bleiben. Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 22.12.2023, 07:00 Uhr)

Sturmtief „Zoltan“: DWD warnt vor schwerent Orkanböen

Der Freitag gestaltet sich weiterhin stürmisch, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Für die Nord- und Ostseeküsten werden für den Freitagvormittag Böen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 110 Stundenkilometern vorhergesagt. Das entspricht einem „orkanartigen Sturm“.

An der See und im Bergland können schwere Sturmböen bis Orkanböen auftreten. Besonders in exponierten Lagen auf Helgoland und an der Nordseeküste sowie auf Fehmarn in der Ostsee seien Windstärken der Stufen elf und zwölf („Orkan“) nicht ausgeschlossen, sagte ein DWD-Meteorologe. Verbreitet werde für die Küsten schwerer Sturm der Windstärke zehn erwartet, im Binnenland Böen der Stärken acht bis neun. „Dazu wird es wolkenverhangen und regnerisch“, sagte er.

Am 21. Oktober 2023 spülte eine Sturmflut die Gehwegplatten an der Strandpromenade in Sassnitz fort. © picture alliance/dpa

Auch dem Rest des Landes macht Sturmtief „Zoltan“ weiterhin zu schaffen. Zwar schwächt sich dort der Wind am Freitag zunächst ab, er frischt jedoch bereits in der zweiten Tageshälfte wieder auf. Dann weht er verbreitet mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 75 Stundenkilometern, in exponierten Lagen der Mittelgebirge und im nördlichen Binnenland wird es noch stürmischer.

Weiße Weihnachten: Wie stehen die Chancen?

Mit Temperaturen zwischen vier und elf Grad ist es dabei recht mild. Die kühlsten Werte werden für den Nordosten erwartet, dort bleibt es überwiegend trocken.

In den anderen Landesteilen regnet es häufig. So wird für den Harz und das Allgäu bis zum Sonntag Dauerregen mit Mengen teils über 100 Liter pro Quadratmeter erwartet.

In der Nacht auf Heiligabend kann es von Sachsen über Brandenburg bis ins östliche Schleswig-Holstein für ein paar Zentimeter Schnee reichen. Sebastian Altnau, Meteorologe

Weihnachtliches Weiß ist dagegen selten. So schneit es in den Alpen oberhalb von 1000 bis 1200 Meter mitunter kräftig, das Gleiche gilt für das Erzgebirge und das östliche Mittelgebirge oberhalb von etwa 400 bis 800 Meter. In der Nacht auf Samstag kann es im Nordosten auch bis in tiefe Lagen etwas schneien.

Die Skala für Windstärken Die Beaufortskala (Bft) teilt Winde in 13 Bereiche ein, von schwach bis stark.

Die Skala geht von „ 0 = Windstille “ (Windgeschwindigkeit 0 bis 1 Kilometer pro Stunde) bis „ 12 = Orkan “ (über 117 Kilometer pro Stunde). Dazwischen liegen zum Beispiel „ 4 = mäßige Brise “ (20 bis 28 Kilometer pro Stunde) und „ 9 = Sturm “ (75 bis 88 Kilometer pro Stunde).



Mit trübem Wetter und milden Temperaturen geht es weiter in Richtung Heiligabend. Im Nordosten ist es am Samstag zwar wolkig, aber meist trocken. Ansonsten präsentiert sich das Wetter regnerisch, in den Hochlagen der östlichen und südöstlichen Mittelgebirge kann Schnee fallen. Vor allem in der Südwesthälfte weht der Wind mit starken bis stürmischen Böen.

„In der Nacht auf Heiligabend kann es von Sachsen über Brandenburg bis ins östliche Schleswig-Holstein auch bis in tiefe Lagen für ein paar Zentimeter Schnee reichen“, kündigte der Meteorologe Sebastian Altnau an. Lange bleiben wird er jedoch nicht, die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 6 und 13 Grad.

Auch an Heiligabend dominieren die Wolken, wobei es immer wieder regnen wird. Dazu bleibt es vielfach windig bis stürmisch. Hoffnung auf besseres Wetter während der Weihnachtsfeiertage gibt es für den Süden. Dort lässt sich dann die Sonne zeitweise blicken. Vor allem über der Mitte und im Norden bleibt es weiterhin unbeständig. (dpa, Tsp)