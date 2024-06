Suche nach vermisstem Mädchen Sächsische Polizei findet Leiche in Waldstück nahe Döbeln

Bei der Suche nach dem vermissten neunjährigen Mädchen in Sachsen ist am Dienstag nahe der sächsischen Stadt Döbeln eine leblose Person gefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Nachmittag mit. Es werde nun geprüft, ob es sich bei der Toten um das Kind handelt, das seit dem 3. Juni vermisst wird.

Die Leiche wurde demnach gegen 14:30 Uhr von der Polizei in einem Wald zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf gefunden. „Weitere Details lassen sich aktuell auch aufgrund der notwendigen, langwierigen Ermittlungsarbeit nicht mitteilen“, hieß es weiter. Für Mittwochmittag wurde eine Pressekonferenz angekündigt.

Die Polizei durchsucht ein Waldstück bei Döbeln. © IMAGO/Daniel Schäfer

Die Neunjährige aus Döbeln im Landkreis Mittelsachsen war am Montag vergangener Woche zuletzt gesehen worden. Das Kind erschien an dem Tag nicht in der Schule. Nachdem das Kind am Nachmittag nicht nach Hause gekommen war, hatte seine Familie eine Vermisstenanzeige erstattet.

Die Ermittlungen werden von der Chemnitzer Kriminalpolizei sowie einer Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen geführt. (AFP)