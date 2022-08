Nach dem Suizid der von Gegnern der Corona-Maßnahmen bedrohten österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr sind noch viele Fragen unklar. Das wissen wir über den Tod der Medizinerin.

Vergangenen Freitag ist die Ärztin Lisa-Maria Kellermayr tot in ihrer Praxis in Seewalchen am oberösterreichischen Attersee aufgefunden worden. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft in Wels hatte sie Selbstmord begangen. Die 36-Jährige hinterließ demnach drei Abschiedsbriefe.

Kellermayr erhielt Morddrohungen

Dem Selbstmord vorausgegangen sind monatelange Drohungen gegen die Medizinerin, die sich im vergangenen Jahr öffentlich für die Einführung einer Corona-Impfpflicht eingesetzt hatte. Im November 2021 kritisierte sie Impfgegner, die vor einem Krankenhaus im oberösterreichischen Wels demonstrierten. Auf Twitter schrieb Kellermayr damals: „Eine Demo der Verschwörungstheoretiker verlässt den Pfad unter den Augen von Behörden und blockiert sowohl den Haupteingang zum Klinikum als auch die Rettungsausfahrt des Roten Kreuzes.“

Die Polizei nannte den Tweet der Ärztin eine „Falschmeldung“. Eine zweite Zufahrt sei für Krankenwagen verfügbar gewesen. Ab diesem Zeitpunkt stürzten sich die Gegner der Corona-Maßnahmen auf Kellermayr. Sie wurde beschimpft und erhielt in „Morddrohungen aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene“, twitterte Kellermayr.

Arztpraxis kurz vor dem Tod endgültig geschlossen

Einige ihrer Gegner seien sogar unter dem Vorwand einer Behandlung in ihrer Praxis aufgetaucht, berichtet die ARD-„Tagesschau“. Die Personen hätten den Praxisbetrieb gestört und Handyvideos davon verbreitet.

Kellermayr machte die Bedrohungen öffentlich und kritisierte, weder von der Polizei noch vom österreichischen Verfassungsschutz Hilfe angeboten bekommen zu haben. Der österreichische Fernsehsender „Puls 24“ zitiert aus einem Aktenvermerk der oberösterreichischen Polizei: „Insgesamt wurde zunehmend der Eindruck gewonnen, dass Frau Dr. Kellermayr sich über verschiedene Schienen bemüht, die öffentliche Wahrnehmung ihrer Person zu erweitern, indem sie Druck auf die Ermittlungsbehörden ausübt.“

Kellermayr weiß sich nicht anders zu helfen und engagiert einen bewaffneten Wachmann für ihre Praxis, installiert Sicherheitstüren. Ende Juni 2022 schloss sie ihre Praxis vorübergehend. 100.000 Euro habe sie bislang für ihre Sicherheit ausgegeben. „Unter diesen widrigsten Bedingungen habe ich alles getan, um eine medizinische Versorgung der mir anvertrauten Patient*innen sicherzustellen“, twitterte sie. Es tue ihr leid, schrieb sie, als sie nur wenige Tage vor ihrem Suizid das endgültige Aus ihrer Praxis mitteilte.

Erste Ermittlungen eingestellt – nun ermittelt die deutsche Justiz

Die österreichische Polizei ermittelt gegen mehrere unbekannte Täter, berichtete „Puls 24“ unter Berufung auf die Ermittler. Ermittlungen gegen einen ihrer Gegner stellte die Staatsanwaltschaft im Juni ein, da der Verdächtige aus Deutschland komme. Eine deutsche „Hacktivistin“ bot ihre Hilfe an, berichtet die österreichische Zeitung „Der Standard“. Zwei Männer – einen Neonazi aus dem Raum Berlin und ein Oberbayer, der Kellermayr ein „Volkstribunal“ androhte, seien schnell ermittelt gewesen. Statt die Ergebnisse zu nutzen, griff die oberösterreichische Staatsanwaltschaft jedoch die Computerspezialistin an, wie die Zeitung in einem weiteren Artikel schreibt. Diese überschreite ihre Kompetenzen.

Mittlerweile ermitteln auch Staatsanwaltschaften in Deutschland zu den Drohungen gegen die Ärztin. „Es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen eine männliche Person aus Oberbayern bei uns“, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München II am Dienstag entsprechende Informationen der Mediengruppe Bayern. Der im Fokus stehende Mann steht der Mediengruppe zufolge im Verdacht, der 36 Jahre alten Medizinerin in Mails mit Folter und Mord gedroht zu haben. Außerdem habe die Staatsanwaltschaft Wels auch bei der Staatsanwaltschaft Berlin einen Tatverdächtigen angezeigt. (mit dpa)



