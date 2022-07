Am Mittwochabend war es in Deutschland wieder soweit: Nachtschwärmer, Hobbyfotografen und Astronomieinteressierte konnten am Himmel einen sogenannten Supermond bestaunen.

Vor allem direkt nach seinem Aufgang um kurz vor 22 Uhr wirkte der Mond der Erde besonders nah. Der Mondaufgang war in Berlin im Südosten zu beobachten, im Südwesten ging der Supermond am frühen Morgen schließlich wieder unter.

Die Sichtverhältnisse sollen laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im Nordosten Deutschlands besonders gut gewesen sein.

Während Städte wie Berlin, Rostock, Schwerin und Warnemünde freie Sicht auf den Erdtrabanten hatten, war der Mond im Süden Deutschlands nur mäßig gut zu bewundern. Vor allem in München, Stuttgart, aber auch im Rheinland erschwerten Wolken die Sicht.

Wenn der Trabant der Erde auf eine Entfernung von etwa 360.000 Kilometer nahe kommt, befindet sich der Mond an einem Punkt, den Fachleute und Experten auch als Perigäum bezeichnen. Befindet sich der Erdsatellit zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig in der Vollmondphase, spricht man von einem Supermond. (mit Agenturen)