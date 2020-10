In einem Gefängnis in Münster hat ein Häftling laut Polizeiangaben eine Person in seine Gewalt gebracht und als Geisel genommen. Die Polizei rückte am Morgen mit einem Großaufgebot an und konnte die Geisel unverletzt befreien. Der Häftling starb. Unklar ist bisher, wie er ums Leben kam. (Tsp)