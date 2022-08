Ein toter Burgherr wird ertrunken aufgefunden und „Tatort“-Fans wissen längst, was dahintersteckt: Die heutige Folge „Es lebe der König!“ mit dem Münsteraner Duo Boerne und Thiel ist eine Wiederholung. Premiere war im Dezember 2020. Deutschlands beliebteste Krimi-Reihe gönnt sich eine zehnwöchige Sommerpause.

Um die Quote dürfte sich bei der ARD niemand sorgen. Die Wiederholung „Tatort: Der Pakt“ hatte am 31. Juli auf dem ungewohnten Sendeplatz um 22.15 Uhr nach dem EM-Finale immerhin noch 1,8 Millionen Zuschauer:innen, die Wiederholung „Tatort: Anne und der Tod“ wurde am 24. Juli, hinter der „Tagesschau“, die zweiterfolgreichste Sendung des Tages mit 5,1 Millionen Zuschauer:innen und einem Marktanteil von gut 22 Prozent.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Womöglich ließe sich auch ein ganzes Jahr ausschließlich mit „Tatort“-Wiederholungen bestreiten, ohne dass die Quote dramatisch einbrechen würde. Andererseits haben Wiederholungen eben eine nicht ganz so große Reichweite wie neue Folgen.

So hatten die letzten Juni-„Tatorte“ aus München („Flash“) und Mainz („In seinen Augen“) 6,85 Millionen und 7,59 Millionen Zuschauer:innen, liefen also besser als die Krimis aus der Konserve. Frisches Blut lockt eben mehr Menschen vor die Endgeräte, als es alte Leichen tun.

Das Ende der Sommerpause ist in Sicht: Am 4. September weiß wieder garantiert niemand der Zuschauer:innen vor der Ausstrahlung, wer für den Mord verantwortlich ist. Es geht in der neuen Folge „Tatort: Das Verhör“ aus Ludwigshafen um den grausamen Tod einer Investmentbankerin.

Psycho-Duell im neuen Tatort am 4. September – darum geht's (keine Spoiler)

Verdächtigt wird der Bundeswehrsoldat Hajo Kessler (Götz Otto), der sich in der Befragung zunächst charmant gibt – zumindest bis er wiederholt ausrastet, was etwas damit zu tun haben könnte, dass er einen Hass auf Frauen hegt. Verantwortlich für die Befragung ist die dienstälteste „Tatort“-Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts).

Während ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) das Umfeld des Verdächtigen untersucht, liefern sich Odenthal und der Soldat ein Psycho-Duell.

Ulrike Folkerts wird im ersten „Tatort“ nach der Sommerpause ermitteln. Foto: imago images/SKATA

Wobei man sich um Odenthal wahrscheinlich keine Sorgen machen muss. Sie ist seit mehr als 30 Jahren im Dienst und ist in dieser Zeit schon mit allerhand Männern fertiggeworden.

Ihr Debüt gab sie 1989 in der Folge „Die Neue“, damals wurde sie als junge Kommissarin im Sittendezernat auf einen Serien-Vergewaltiger angesetzt.

Die nächsten Wiederholungen bis zum 4. September

Bevor Ulrike Folkerts gegen den auch als Handlanger aus dem „James Bond“-Film „Der Morgen stirbt nie“ bekannten Götz Otto antritt, laufen an den nächsten drei Sonntagen weitere „Tatort“-Wiederholungen im Ersten.

14. August: „Tatort: Das Nest“ mit Schnabel, Gorniak und Winkler aus Dresden





21. August: „Tatort: Lass den Mond am Himmel stehen“ mit Batic und Leitmayr aus München





28. August: „Tatort: Heile Welt“ mit Faber und Bönisch aus Dortmund

So geht es mit dem Berliner „Tatort“ weiter

Szenenwechsel nach Berlin: Im Anschluss an Meret Beckers tragischen Abschied als Hauptkommissarin Nina Rubin muss Mark Waschke vorerst solo weitermachen. Der nächste neue rbb-„Tatort“ wird den Titel „Das Opfer“ tragen. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, die Ausstrahlung ist für Ende 2022 geplant.

[Lesen Sie auch: Der letzte „Tatort“ mit Meret Becker: Lass es Liebe sein (T+)]

Die Story (ohne Spoiler): Maik Balthasar (Andreas Pietschmann), ein Bekannter aus Jugendtagen von Robert Karow (Waschke), wird tot mit einer Kopfschussverletzung im Wald gefunden. Karow glaubt nicht so wie der zuständige Kommissar daran, dass hier ein Selbstmord passierte. Seine Ermittlungen führen ihn in die kriminelle Nachtclubszene Berlins. Karow geht undercover.

Der nächste Berliner „Tatort“ im Fernsehen ist eine Wiederholung. „Tatort: Der gute Weg“ von 2019 läuft am Dienstag, dem 23. August 2022 um 22 Uhr im NDR.

Mehr zum Thema Fußball-Fieber im Fernsehen Fast 18 Millionen Zuschauer sahen das EM-Finale

Ein Routineeinsatz nimmt in diesem, neunten Berliner „Tatort“ eine dramatische Wendung. Auf Polizeianwärter Tolja Rubin, Nina Rubins ältesten Sohn, wird in einer Berliner Altbauwohnung geschossen, nachdem dort ein aktenkundiger Dealer vorgefunden wurde. Tolja überlebt mit starken Verletzungen und ist nun ein wichtiger Zeuge.