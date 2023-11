Tatverdächtiger festgenommen Polizei zieht weitere Kräfte für Einsatz in Lehrter Jobcenter zusammen

Die Polizei hat bei ihrem Einsatz in einem Jobcenter in Lehrte im Raum Hannover weitere Kräfte hinzugezogen. Das massive Aufgebot durchkämmte am Donnerstag das ganze Gebäude, in dem auch eine Sparkasse ihren Sitz hat. Beamte brachten Menschen aus dem Center heraus, wie ein dpa-Reporter beobachtete.

Zuvor war ein Tatverdächtiger festgenommen worden, der an der Bedrohungslage beteiligt gewesen sein soll. Er soll eine Waffe bei sich getragen haben, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Hinweise auf Verletzte hat die Polizei nicht, wie eine Pressesprecherin am Donnerstag mitteilte. Der festgenommene Tatverdächtige hatte sowohl Mitarbeiter bedroht als auch Kunden verängstigt, wie ein Polizeisprecher vor Ort bestätigte.

Zur Identität des Mannes wollte er nichts sagen. Es ist noch unklar, ob es weitere Beteiligte gab. Der Einsatzort im Bereich des Jobcenters an der Burgdorfer Straße in Lehrte ist weiträumig abgesperrt. (dpa)