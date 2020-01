Im Jobcenter im baden-württembergischen Rottweil ist eine Mitarbeiterin von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Das Opfer kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus, teilte die Polizei in Konstanz am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Angreifer sei noch am Tatort festgenommen worden.

Wie der Schwarzwälder Bote berichtet, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 58-jährigen Deutschen, der dem Jobcenter als Kunde bekannt ist. Er habe die Frau nach ersten Erkenntnissen in einem oberen Stockwerk eines durch das Jobcenter genutzten Bürohochhauses attackiert und schwer verletzt. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

Zum Motiv des Angreifers machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der Tatverdächtige werde derzeit ebenso wie Zeugen des Vorfalls vernommen.

Dem Schwarzwälder Boten zufolge bleibt das Jobcenter „aus Solidarität“ den ganzen Tag geschlossen. Der DRK-Nachsorgedienst sei vor Ort und kümmere sich um die Kollegen der verletzten Frau. (AFP/dpa/Tsp)