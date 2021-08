Die berühmte Tower Bridge in London hat sich zum zweiten Mal binnen eines Jahres wegen eines technischen Defekts erst nach Stunden wieder schließen lassen. Fast zwölf Stunden lang ragten die beiden Fahrbahnteile der Klappbrücke in die Höhe, was in der britischen Hauptstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Bilder einer Live-Kamera zeigten in der Nacht zum Dienstag, wie sich die Flügel der Brücke im Zentrum der britischen Hauptstadt gegen Mitternacht schließlich wieder senkten. Die Ursache für den Fehler war zunächst nicht bekannt. Die Brücke war am Montagnachmittag für die Passage eines großen Segelschiffes geöffnet worden.

„Die Tower Bridge ist derzeit für den Verkehr und Fußgänger wegen eines technischen Fehlers geschlossen“, hatte die City of London Police am Montagnachmittag mitgeteilt. Der Verkehr über die Themse war unterbrochen, auf beiden Seiten des Ufers staute sich stundenlang der Verkehr.

Zuletzt hatte im August 2020 ein Mechanikfehler dafür gesorgt, dass die Brücke rund eine Stunde lang offen stand. Diesmal dauerte es erheblich länger, das Problem zu lösen. 2005 hatte die Tower Bridge für zehn Stunden gesperrt werden müssen, weil die Flügel sich nicht schließen ließen.

Die zwischen 1886 und 1894 errichtete Brücke wird rund 800 Mal im Jahr geöffnet, um größere Schiffe passieren zu lassen. Im August vergangenen Jahres klemmten die beiden Brückenteile über eine Stunde lang. (dpa, AFP)