Drei Baby-Eichhörnchen sind in Augsburg aus ihrem Nest gepurzelt und haben die Feuerwehr auf Trab gehalten. Als die Einsatzkräfte versuchten, sie zurückzulocken, hätten die jungen Tiere lieber mit ihnen gespielt, teilte die Berufsfeuerwehr Augsburg am Donnerstag mit.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Menschen kannten sie ja nur aus großer Höhe und interessante Feuerwehrmänner kannten sie leider noch gar nicht.“ Die Babys seien völlig angstfrei gewesen. „War ja schließlich ihr erstes Mal auf dem Mutter-Erde-Boden.“

Da die Eichhörnchen am Boden Hunden und Katzen schutzlos ausgeliefert gewesen wären, bemühten sich die Einsatzkräfte am Mittwoch, das Trio ins Nest zurückzubefördern. Tierrettung ist im Bayerischen Feuerwehrgesetz verankert. Nachdem mehrere Versuche gescheitert waren, kam die Leiter zum Einsatz und jedes Eichhörnchen wurde auf einen Ast gesetzt. „Dort flutschten sie förmlich aus der Hand und kletterten gerne in Richtung Nest, in Sicherheit.“

Mehr zum Thema Natur in der Viruskrise Fotos zeigen, wie wilde Tiere in der Coronazeit Berlin zurückerobern

Beim Aufschlagen auf den Boden wurde keines der Tiere verletzt. Die Feuerwehr gab den Babys Namen: Emilia, Emil und Eirik Eichhörnchen. (dpa)