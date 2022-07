Nach dem tödlichen Unfall im oberpfälzischen Hohenfels mit einem Toten und mehreren Verletzten gehen die Ermittlungen zur Unfallursache weiter.

Am Donnerstagabend war ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf einer Straße bei Fuchsmühle in eine Personengruppe am Fahrbahnrand gefahren. Ein 36-jähriger Mann wurde dabei getötet. Darüber hinaus wurden eine 25-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in Regensburger Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Männer und die Frau hatten am Donnerstagabend auf einer geschotterten Einbuchtung am Fahrbahnrand neben einem geparkten Kleintransporter gestanden. Nach Polizeiangaben vom Freitag waren die drei vermutlich auf dem Weg zum Klettern. Die Region Hohenfels ist für ihre vielen Kletter- und Bouldermöglichkeiten bekannt.

Der 20-jährige Unfallfahrer und eine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. (dpa)