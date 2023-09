Tote 14-Jährige in Bad Emstal Polizei nimmt Tatverdächtigen fest – Todesursache des Opfers unklar

Im Fall einer 14-Jährigen, die in einem Waldstück bei Bad Emstal in Nordhessen tot aufgefunden wurde, hat die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag gemeinsam mit.

Demnach handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Bekannten des Opfers. „Aufgrund weiterer Ermittlungen und Durchsuchungen konnten die ersten Verdachtsmomente gegen ihn erhärtet werden“, hieß es in der Mitteilung.

Der Tatverdächtige, ein Deutscher aus dem Landkreis Kassel, wurde demnach bereits am Donnerstagabend festgenommen.

Der Mann sei inzwischen dringend tatverdächtig, für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich zu sein. Die Ermittlungen dauerten an.

Leiche bei Suche nach vermisster Jugendlicher entdeckt

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann den Leichnam der Schülerin am Donnerstag beim Holzmachen entdeckt. Sie befand sich demnach bei einer Baumgruppe an einem Feldrand außerhalb der Ortschaft im Bereich eines Holzstapels. Der Mann habe sofort die Polizeibeamten verständigt, die sich im Rahmen der Suche nach der 14-Jährigen in der Nähe aufhielten.

Ein alarmierter Notarzt habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Todesursache unklar

Weiterhin unklar ist die genaue Todesursache. Aktuell erfolge die Obduktion des Leichnams, die Aufschluss bringen soll, hieß es. Weitere Informationen sollen laut Mitteilung am Freitag nach Abschluss der Obduktion bekanntgegeben werden.

Der Fundort der Leiche war am Donnerstagabend weiträumig abgesperrt worden. Die Feuerwehr half dabei, das Gelände auszuleuchten, damit Kriminalpolizei und Spurensicherung bis in die Nacht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Auch eine Drohne setzten die Ermittler dabei ein.

Die Spurensicherung sei gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen abgeschlossen worden, sagte der Sprecher. Lediglich ein paar Restarbeiten würden am Freitag am Fundort noch durchgeführt.

Tote wurde seit Mittwoch vermisst

Die Jugendliche hatte am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ihr Zuhause verlassen und war seither verschwunden. Angehörige meldeten sie deshalb in der Nacht zum Donnerstag als vermisst.

Die Beamten suchten zeitweise auch öffentlich nach der 14-Jährigen. Bad Emstal ist eine kleine nordhessische Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern in vier Ortsteilen. Sie liegt im Naturpark Habichtswald, rund 25 Autominuten südwestlich von Kassel. (dpa, AFP)