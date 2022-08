In Madagaskar sind bei Zusammenstößen zwischen Polizei und wütenden Demonstranten nach der Entführung eines Albino-Kindes mehr als zehn Menschen getötet worden. In der Kleinstadt Ikongo im Südosten der Insel schossen Polizisten am Montag nach Behördenangaben auf Demonstranten, als diese die Herausgabe von vier wegen der Entführung festgenommenen Verdächtigen forderten.

Ein Arzt am örtlichen Krankenhaus sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von 18 Toten und 34 Verletzten, unter ihnen neun lebensgefährlich Verletzte. Die Polizei sprach von elf Toten und 18 Verletzten.

Die Polizei hatte kurz nach der Entführung des Kindes in der vergangenen Woche vier Verdächtige festgenommen. Bewohner von Ikongo forderten jedoch deren Herausgabe, um sie selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Nach Polizeiangaben marschierten am Montag rund 500 teilweise mit Macheten bewaffnete Menschen zur Polizeiwache.

Polizisten hätten versucht, mit den Demonstranten zu sprechen und ein "Blutbad" zu verhindern, sagte Madagaskars Polizeichef Andry Rakotondrazaka bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Antananarivo. Die Demonstranten hätten dann aber versucht, Sicherheitsabsperrungen zu überwinden. Die Polizisten setzten nach Angaben Rakotondrazakas zunächst Tränengas ein und gaben Warnschüsse ab, bevor sie auf die Protestierenden schossen.

Albinos werden magische Kräfte zugesprochen

"Die Polizisten hatten keine andere Wahl", sagte Rakotondrazaka. Sie hätten als "letztes Mittel" zur "legitimen Selbstverteidigung" greifen müssen. "Das ist ein sehr trauriges Ereignis, das hätte verhindert werden können, aber es ist passiert, was passiert ist."

Der Abgeordnete Jean Brunelle Razafintsiandraofa warf den Polizisten vor, "in die Menge geschossen" zu haben. Er kündigte an, eine parlamentarische Untersuchung beantragen zu wollen.

Albinismus ist eine genetisch bedingte Störung der Pigmentbildung in Haut, Haaren und Augen. In Teilen Afrikas werden immer wieder Albinos angegriffen, getötet und verstümmelt, weil ihren Körperteilen glücksbringende und magische Kräfte zugesprochen werden. (AFP)